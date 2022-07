Černák prišiel o spoluhráča z obrannej dvojice. Tampa ho vymenila

Počas play off došiel s Tampou do finále Stanley Cupu, vo vyraďovacej časti bol s 69 zblokovanými strelami lídrom spomedzi všetkých hráčov.

Tampa získala obrancu Philippea Myersa. Dvadsaťpäťročný Kanaďan v NHL odohral 142 zápasov so ziskom 33 bodov. Obranca nastupoval za Philadelphiu a Nashville.

Za Preds odohral v minulej sezóne 27 stretnutí. Strelil gól a pridal tri asistencie.

Myers má špecifický kontrakt, ktorý by Tampe umožnil vykúpiť ho so zmluvy s tým, že by v budúcom roku nič nestratili, práveže naopak, získali by 616 666 dolárov. O rok na to by stratili 633 334 dolárov.