Nikam neodchádza. Pospíšila bude viesť tréner aj ďalšie roky

CALGARY. Kanadský hokejový tréner Ryan Huska podpísal novú dvojročnú zmluvu v klube zámorskej NHL Calgary Flames. V kanadskom tíme by mal pôsobiť do konca sezóny 2027/2028.
Huska, ktorý je 24. hlavný tréner v histórii organizácie, sa stal hlavným trénerom Flames v júni 2023.
V minulej sezóne 2024/2025 bol jeho tím blízko k postupu do play off, ktorá mu ušla len o jeden bod.
„Sme nadšení, že sme si Ryana udržali ďalšie dva roky. Odviedol vynikajúcu prácu pri vytváraní silnej kultúry v našej kabíne a pomohol nášmu tímu urobiť kroky správnym smerom.
Jeho komunikácia, pracovná morálka a odhodlanie rozvíjať našich hráčov boli vynikajúce. Veríme v jeho víziu a sme si istí, že je ten správny tréner, ktorý nás povedie vpred,“ uviedol generálny manažér Calgary Flames Craig Conroy.
V jeho tíme pôsobí aj slovenský útočník Martin Pospíšil. Súčasť organizácie je aj útočník Samuel Honzek, ktorého klub nedávno poslal na farmu v AHL.