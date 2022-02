Včera bol vymenený, dnes sa môže zase sťahovať. Dzingel je na waiver listine

NEW YORK. Traja hráči boli v zámorskej NHL umiestnení na waiver listinu za účelom ich prevelenia do AHL. Počas najbližších 24 hodín si ich ktokoľvek môže zadarmo zobrať do svojho klubu.

Na listine našiel svoje meno Ryan Dzingel. Ten bol v noci zo soboty na nedeľu vymenený z Arizony Coyotes do Toronta Maple Leafs. Vzápätí sa môže sťahovať opäť, a to úplne zadarmo.