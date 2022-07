Zdalo sa, že odíde. Donato ako voľný hráč predĺžil so Seattlom

SEATTLE. Útočník Ryan Donato nedostal po skončení sezóny 2021/22 ako obmedzene voľný hráč kvalifikačnú ponuku od Seattlu Kraken. Preto sa zdalo, že klub opustí.

Pár týždňov bol voľným hráčom, no napokon sa vrátil. So Seattlom podpísal nezvyčajným spôsobom, keďže sa napriek tomu, že mal voľné ruky, vrátil do organizácie, ktorá ho svojím spôsobom prepustila.

S najmladším klubom NHL sa dohodol na ročnej spolupráci s platom 1 200 000 dolárov. Vlani zarábal len ligové minimum 750 tisíc dolárov.

V ročníku 2021/22 odohral 74 duelov a zaznamenal 31 bodov za 16 gólov a 15 asistencií. Len traja jeho spoluhráči strelili viac presných zásahov.