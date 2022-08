Čajkovský vychválil Rusko Jarošovi: Povedal som mu samé pozitívne veci

"Po vlaňajšku som bol na sto percent presvedčený, že sa vrátim do Novosibirsku. Nebolo o tom pochýb," povedal slovenský obranca Michal Čajkovský v rozhovore pre ruský portál championat.com .

"Mal som na to zlé reakcie, ale tiež aj pozitívne. Vždy sa v prvom rade pozerám na to, čo chce moja rodina a čo si prajem ja. Mám rád Novosibirsk," skonštatoval Čajkovský.

V KHL si zahrá s viacerými krajanmi. Jedným z nich je aj Christián Jaroš. Ten si po rokoch strávených v zámorí vyskúša premiérovo KHL v drese Avangardu Omsk.

"S Christiánom sa poznám veľmi dobre. Hrávali sme spolu v reprezentácii. Veľa sme sa o Rusku rozprávali. Povedal som mu samé pozitívne veci. On si to premyslel a rozhodol sa pre odchod do Omsku," prezradil Čajkovský.