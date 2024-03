Tampa s Černákom sa výrazne priblížila k postupu v play-off, Kučerov sa vrátil na čelo bodovania

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay sa vďaka výsledkom v uplynulých desiatich zápasoch výrazne priblížili účasti v play-off NHL. V mesiaci marec sú so 17 získanými bodmi najlepší tím Východnej konferencie a druhý najlepší v celej NHL po Nashville.

Český útočník David Pastrňák z Bostonu sa do kanadského bodovania nezapísal, na konte má naďalej 101 bodov (45+56) v 74 zápasoch.

Domáci útočník Nikita Kučerov gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu a vďaka 124 bodu (42+82) sa vrátil na prvé miesto v bodovaní.

Hráči Bostonu sa mohli stať po New Yorku Rangers druhým tímom, ktorý by si zabezpečil istotu play-off. Potrebovali k tomu jeden bod, no nezískali ho.

Ottawa sa priblížila klubovému rekordu

Hokejisti Ottawy Senators triumfovali na ľade Buffala Sabres 6:2, keď presvedčivým výsledkom vykročili vydareným úvodom zápasu. Už v čase 8:49 min. viedli 4:0, pričom štyri góly dosiahli v treťom najrýchlejšom čase v klubovej histórii.

VIDEO: Zostrih zápasu Ottawa Senators - Buffalo Sabres