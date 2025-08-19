Zverejnili rozpis zápasov na budúcoročné MS. Slováci majú na úvod ľahších súperov

BRATISLAVA. Približne o 270 dní sa vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg uskutočnia majstrovstvá sveta v hokeji 2026.
Organizátori dnes zverejnili rozpis turnaja. Slováci začnú v druhý hrací deň proti Nórom. Svoje skupinové zápasy odohrajú vo Fribourgu.
Ďalej ich čaká súper z Talianska predtým, ako si zmerajú sily so Slovincami. Nasleduje zápas s Dánskom.
Potom prídu na rad najväčší favoriti skupiny. Vo federálnom derby si Slovensko zmeria sily s Českom, následne zabojuje s Kanaďanmi a svoje účinkovanie v B-skupine uzavrie so Švédmi.
Je teda zrejmé, že slovenskí hokejisti potrebujú dobrý začiatok, aby sa nemuseli spoliehať na prekvapenie v záverečných zápasoch proti favoritom turnaja.
Domáci Švajčiari v úvodnom zápase vyzvú USA.
V skupine A zabojujú o postup do štvrťfinále Švajčiarsko, USA, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia a Maďarsko.
Šampionát sa koná od 15. do 31. mája. Lístky začnú organizátori predávať už v pondelok 8. septembra.
Informovala oficiálna stránka turnaja.
Zápasy Slovenska na MS 2026
16. mája 12:15 Slovensko - Nórsko
17. mája 12:15 Slovensko Taliansko
19. mája 20:15 Slovensko - Slovinsko
21. mája 20:15 Slovensko - Dánsko
23. mája 16:15 Slovensko - Česko
24. mája 20:15 Slovensko - Kanada
26. mája 16:15 Slovensko - Švédsko