Vybudoval ohromný tím. Seattle predĺžil zmluvu s manažérom

Nová zmluva je logickým vyústením poslednej sezóny. Tá bola najlepšia v krátkej histórii organizácie, tím sa prebojoval do druhého kola play-off.

SEATTLE. Klub Seattle Kraken a generálny manažér Ron Francis sa dohodli na predĺžení vzájomnej spolupráce do konca sezóny 2026/27. Klub o tom informoval na oficiálnom webe.

Šesťdesiatročný legendárny útočník je v klube od júla 2019. Nad plánom budovania tímu začal premýšľať už dva roky pred expanzným draftom a prvou sezónou klubu v NHL. Najal trénerov, skautov a ďalších spolupracovníkov.

"Od prvého dňa sme vedeli, že chceme urobiť dve veci. Chceli sme mať konkurencieschopný tím v NHL, ktorý sme vybudovali, no chceli sme vychádzať z dobrého základu," hovorí Francis o štruktúre tímu.

"Myslím si, že sme sa tu zišli dobrá partia a smerujeme správnym smerom. Chcel by som sa poďakovať majiteľom, že do mňa vkladajú dôveru aj do ďalších rokov. Som obklopený talentovanými ľuďmi a neskutočnými fanúšikmi, ktorí ukázali veľkú vášeň pre tento tím. Teším sa na budúcnosť," odkázal.