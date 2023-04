Rusi bez MS? Budeme mať vlastné majstrovstvá a ukážeme, že sme najlepší, tvrdí tréner

„Dúfam, že Rusko a Bielorusko sa vrátia čo najskôr, pretože to bude znamenať, že vojna sa skončila. No nikto nevie, ako dlho to bude trvať," povedal prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) pre agentúru AP.

Odohrajú zápas aj s tímom, ktorý ide na MS

Hokej je však v Rusku prestížnym a sledovaným športom. Dvojnásobne to platí o majstrovstvách sveta. Každý rok je to jedno z najsledovanejších športových podujatí.

Ruská hokejová federácia sa zhodla, že musí priaznivcom niečo ponúknuť.

„Usporiadame naše vlastné majstrovstvá sveta. Nielen preto, že to bude deväť zápasov, hoci zvykneme na MS hrať desať (pokiaľ sa dostane mužstvo až do zápasu o medaily – pozn.), ale aj vzhľadom na to, že to potrvá dva týždne. Poskladáme najsilnejší tím a potešíme fanúšikov,“ uviedol pre televíziu Matč TV tréner hokejistov SKA Petrohrad Roman Rotenberg.

„Musíme sa spojiť a ukázať našu najlepšiu hru. Dokázať, že sme stále jednotkou na svete,“ dodal.