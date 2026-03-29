Veľký problém pre Banskú Bystricu. V rozhodujúcom zápase im nepomôže ofenzívny líder

Roman Faith
Roman Faith (Autor: HC MONACObet Banská Bystrica)
TASR|29. mar 2026 o 11:29
Previnil sa napadnutím hlavy alebo krku.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Banskej Bystrice Romana Faitha zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas za napadnutie hlavy alebo krku v sobotňajšom šiestom dueli štvrťfinálovej série play off Tipsport ligy proti HC Košice. Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk.

Faith podľa SPH DK SZĽH v čase 10:04 min bezohľadne ohrozil protihráča tak, že ho vysokou intenzitou zasiahol do oblasti hlavy a krku.

Za faul na košického útočníka Michala Chovana dostal domáci hráč od rozhodcov trest na 5 minút + DKZ.

Okrem toho, že Faith chýbal Banskej Bystrici väčšinu šiesteho zápasu série, bude absentovať v zostave aj v rozhodujúcom siedmom dueli štvrťfinále, ktorý je na programe v pondelok 30. marca.

Fotogaléria zo zápasu Banská Bystrica - Košice (štvrťfinále Tipsport ligy, 6. zápas)
Gólová radosť Banskej Bystrice v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.
Gólová radosť Košíc v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.
Potýčka na ľade v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.
Simon Jellúš (Košice) a Roman Faith (Banská Bystrica) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.
Simon Jellúš (Košice) a Roman Faith (Banská Bystrica) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.Gólová radosť Banskej Bystrice v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.Peter Repčík (Košice), Christián Michalčin (Banská Bystrica) a brankár Banskej Bystrice Mareks Mitens v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.David Stránský (Banská Bystrica) a Michal Chovan (Košice) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.Hlavný tréner HC Košice Dan Ceman v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.Hlavný tréner HC MONACObet Banská Bystrica Vlastimil Wojnar v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.

Košičania zvíťazili v sobotu na ľade Banskej Bystrice 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série na 3:3. V rozhodujúcom siedmom súboji budú mať výhodu domáceho prostredia.

Roman Faith
Roman Faith
Veľký problém pre Banskú Bystricu. V rozhodujúcom zápase im nepomôže ofenzívny líder
dnes 11:29
