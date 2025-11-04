Ľupták reagoval na výkony Liptákov na domácom ľade. Ospravedlňujeme sa fanúšikom, povedal

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Majiteľ extraligového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš Róbert Ľupták sa ospravedlnil fanúšikom za nedávne výkony tímu. Vo vyjadrení, ktoré klub zverejnil na sociálnych sieťach, priaznivcov ubezpečil, že klub pracuje na riešení problémov.
Liptáci prehrali uplynulé tri zápasy pred prebiehajúcou prestávkou, pričom v nedeľňajšom domácom stretnutí s Prešovom stratili náskok 4:1.
„Ospravedlňujeme sa našim fanúšikom najmä za výkony, ktoré momentálne predvádzame na domácom ľade - tam, kde sme v uplynulých sezónach dokázali dominovať.
Ubezpečujeme vás, že intenzívne pracujeme na riešení problémov, ktoré sa prejavujú najmä v domácich zápasoch.
Počas nadchádzajúcej reprezentačnej prestávky budeme mať priestor dôkladne si všetko vyhodnotiť a vyvodiť potrebné dôsledky. Na druhej strane sme radi, že sa tieto nedostatky ukázali práve teraz.
Máme možnosť veci napraviť a posunúť sa ďalej. Ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu, trpezlivosť a energiu na tribúnach. Vaša dôvera je pre nás motivácia zlepšovať sa každý deň,“ uvádza sa vo vyhlásení majiteľa HK 32 Liptovský Mikuláš.
Liptáci prehrali uplynulé tri domáce zápasy - s Košicami 0:5, Nitrou 2:5 a Prešovom 5:6 po predĺžení. Pred domácim publikom doteraz získali 10 bodov, u súperov 14.
S 24 bodmi figurujú na priebežnom 7. mieste s mankom jeden bod na šiesty Zvolen.
