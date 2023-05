Dusná atmosféra na Liptove. Hráči odmietajú hrať pod novým majiteľom

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejový Liptovský Mikuláš je v napätej situácii. Klub MHk 32 Liptovský Mikuláš by mal ísť do súkromných rúk podnikateľa Róberta Ľuptáka. Rozhodla o tom verejná obchodná súťaž na prevod akcií. Vyhrala ju spoločnosť R-STAV SK s.r.o., ktorá na kúpu akcií ponúka 151 200 eur. Ľupták v minulosti viedol Detvu, v ktorej hokej dopadol neslávne a stále je majiteľom Prešova, ktorý v tejto sezóne vypadol z Tipos extraligy.

Situáciu vidia čierno Hráči Liptovského Mikuláša odmietajú hrať pod novým majiteľom.

„Túto situáciu vnímam veľmi čierno pre mikulášsky hokej. Všetci vieme, akú minulosť a správanie má pán Ľupták, a to určite nie je reklama na hokej,“ pre klubový web MHk 32 Liptovský Mikuláš povedal skúsený 33-ročný obranca Peter Novajovský.

Po vyhlásení výsledkov súťaže v Liptovskom Mikuláši nastalo podľa jeho slov rozčarovanie. Nielen medzi hráčmi, ale aj fanúšikmi. „Silno pochybujem, že niekto zo sponzorov bude chcieť spolupracovať s týmto pánom. Pre mňa osobne je to veľké sklamanie. Zmluvu som podpisoval na novú sezónu za pána Michalíka, trénera Bokroša a Hrnčára. V prípade prevzatia klubu do rúk pána Ľuptáka si však neviem predstaviť ďalšiu spoluprácu s mikulášskym klubom. Je mi to ľúto, ale z morálneho hľadiska to pre mňa nie je možné,“ dodal.

Valent: Nevieme, čo bude Sklamaný zo zmeny je aj brankár Liptovského Mikuláša. „Som v meste krátko, a tak presne nevidím do toho, prečo sa mesto rozhodlo pre predaj. Mrzí ma to, pretože po uplynulej sezóne príchodom nových trénerov sa veľa vecí zmenilo a klub bol nasmerovaný dobrým smerom. Veľa hráčov tu chcelo zostať a dosiahnuť náš cieľ, ktorým je play off. Teraz nevieme, čo bude. Úprimne nemáme žiadne informácie a zavládla veľká neistota… Ja pána Ľupáka nechcem hodnotiť. Neviem dôvody, prečo sa zapojil do súťaže o mikulášsky klub. Určite pre klub a mesto nie je dobré, že to fanúšikovia negatívne vnímajú a môže to priniesť problémy či už so sponzormi, ale aj v návštevnosti ľudí na zápasoch. Hokej sa má v prvom rade robiť pre ľudí,“ uviedol Michal Valent.

Kriška: Hovoria za neho skutky a činy Tvrdé slová na adresu nového majiteľa vyslovil kapitán mužstva. „Som Mikulášan a žijem tu celý život. Čiže všetko toto, čo sa tu deje, vnímam a dosť negatívne to na mňa pôsobí. Všetci vieme, že súťaž vyhral pán Ľupták. Ja osobne ho súdiť nemôžem, pretože osobne ho nepoznám, nikdy sme sa nestretli. Ale hovoria za neho skutky a činy, či už sme videli videá kolujúce na internete alebo, čo som počul od kamarátov z hokejového prostredia o jeho správaní,“ rozhovoril sa 38-ročný útočník Martin Kriška. Hokejové hnutie v meste ho kontaktovalo, aby so vzniknutou situáciou niečo spravil. Hoci podľa vlastných slov je na to malý pán, potreboval svoj názor verejne odprezentovať. „Vidím výsledky za jeho pôsobenia v Detve, kde položil klub, rovnako v Prešove klub vypadol z Tipos extraligy. Takému človeku podľa mňa na hokeji v Liptovskom Mikuláši nezáleží, neverím tomu,“ dodal.

Kapitán: Mladí hráči sa boja Podľa Krišku sponzori, ktorí doteraz podporovali hokej v Liptovskom Mikuláši, nedajú do klubu ani euro. „Nechápem, prečo sa sem pán Ľupták tlačí, keď ho tu nik nechce a nie je tu vítaný. V Liptovskom Mikuláši mu sponzorsky nepomôže nik, okrem mesta, ktoré schvaľuje dotáciu na hokej každý rok. Ja som pred dvoma rokmi podpísal zmluvu na tri roky, čiže ešte mám zmluvu na nastávajúcu sezónu. S pánom Michalíkom som si podal ruku, dohodli sme sa, že moju kariéru pri ňom ukončím. Ak to naozaj pán Ľupták podpíše, i keď mám platnú zmluvu, ja pod ním hrať hokej v Liptovskom Mikuláši nebudem. To je moje konečné rozhodnutie,“ odkázal kapitán Liptákov s tým, že koniec kariéry si predstavoval inak.