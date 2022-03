Lantoši strelil vo Švédsku dva góly, parádny bol najmä ten víťazný

ŠTOKHOLM. Slovenský hokejista Róbert Lantoši prispel dvoma gólmi k výhre svojho Linköpingu, ktorý zdolal Leksand v utorkovom zápase švédskej SHL 4:0.

Rodák z Prievidze, ktorý sa nedostal do tímu Slovenska na olympijských hrách v Pekingu, strelil svoj ôsmy a deviaty gól v sezóne a Linköpingu mohol k veľmi cennému triumfu v súboji o postup do play off.

Svoj tím poslal do vedenia v ôsmej minúte, keď vybojoval puk na vlastnej modrej čiare. Následne ukázal svoju rýchlosť a hoci bol tiesnený obrancom súpera, prehodil si puk na bekhend a dokázal prekonať hosťujúceho brankára.