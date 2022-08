Lantošimu sa v Mladej Boleslavi páči. KHL pre neho nebola cesta

Dvadsaťdvaročný útočník si vybudoval výborné meno a zažiaril najmä v minuloročnom play off extraligy. S deviatimi gólmi sa stal najlepším strelcom.

Keď to preženiem, máte tam trénera na každého hráča. Ak sa chcete stať najlepšími, musíte pracovať s najlepšími,“ uviedol v rozhovore pre isport.cz .

„Naučil som sa v Amerike dosť. Okolo hokeja sa točí veľa ľudí, ktorí vás posúvajú vpred a vedia na čom s vami pracovať. Veľmi mi to pomohlo.

V prípravných zápasoch nastúpil v útoku so Švédom Pontusom Äbergom, ktorý v NHL odohral viac ako sto zápasov. So skúseným útočníkom sa plynulo dohovorí po švédsky.

„Určite to pomôže, ale aj on si bude musieť zvyknúť. Česká liga je úplne niečo iné. Inak sa posudzujú zákroky. Niečo sa toleruje a niečo nie. Všetko sa dá naučiť.

Myslím však, že nám to spolu pôjde. Je výnimočné, keď do seba všetko zapadne už v prvom zápase. Pozerám sa na to všetko ako proces. Postupne sa nájdeme, ale musíme si zvyknúť,“ prezradil na svojho nového spoluhráča.