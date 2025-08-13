Michalovce opúšťa slovenský reprezentant. Klub mu nechcel stáť v ceste

Róbert Fedor v zápase Slovensko - Kazachstan na MS U20 2025
Róbert Fedor v zápase Slovensko - Kazachstan na MS U20 2025
Klub má s mladíkom naďalej platnú zmluvu.

MICHALOVCE. Slovenský hokejový útočník Róbert Fedor napokon nebude v sezóne 2025/2026 pôsobiť v extraligovom klube HK Dukla Michalovce.

Prvýkrát v kariére sa rozhodol pre odchod do kanadskej juniorskej súťaže British Columbia Hockey League. V nej bude obliekať dres tímu Spruce Grove Saints.

Michalovský klub na svojej oficiálnej stránke pripomenul, že klub má s Fedorom naďalej platnú zmluvu, no nechcel mu stáť v ceste za angažmánom v Kanade.

Fedor reprezentoval SR na uplynulých MS hráčov do 20 rokov, v dvoch zápasoch strelil jeden gól.

V najvyššej slovenskej súťaži doteraz naskočil do 52 zápasov, v ktorých mal bilanciu dva góly a jedna asistencia.

