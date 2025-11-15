Slovenský útočník si zahrá druhú ligu. Banskú Bystricu vymení za Nové Zámky

Zľava Richard Ondrušek (Nové Zámky) a Adam Vay (Poprad) v 22. kole Tipos extraligy medzi HC Nové Zámky - HK Poprad.
Zľava Richard Ondrušek (Nové Zámky) a Adam Vay (Poprad) v 22. kole Tipos extraligy medzi HC Nové Zámky - HK Poprad. (Autor: TASR)
15. nov 2025
Hosťovanie by malo trvať do konca sezóny.

BANSKÁ BYSTRICA/ NOVÉ ZÁMKY. Slovenský hokejový útočník Richard Ondrušek zamieril na hosťovanie z extraligovej Banskej Bystrice do HC Nové Zámky.

Jeho pôsobenie v tíme účastníka Tipos Slovenskej hokejovej ligy by malo trvať do konca prestupového obdobia. Informovala o tom oficiálna stránka banskobystrického klubu.

Novozámocký rodák je s 360 zápasmi rekordér klubu v počte odohratých duelov v extralige. Po tom, čo klub vypadol po sezóne 2024/2025 do SHL, zamieril Ondrušek do Banskej Bystrice.

V jej drese nastúpil do 15 zápasov, v ktorých získal jeden kanadský bod za asistenciu. Tohtosezónnu premiéru v drese Nových Zámkov absolvoval už v piatkovom zápase proti Martinu, v ktorom sa na víťazstve 3:2 podieľal gólom a asistenciou.




