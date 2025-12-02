Berieme tých najlepších, vraví Frühauf. Slovákov čaká záverečná príprava na MS U20

Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na čele s hlavným trénerom Petrom Frühaufom zverejnil nomináciu na záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta hráčov do 20 rokov.
Tie sa uskutočnia od 26. decembra 2025 do 5. januára 2026 v americkej Minnesote.
Na finálny kemp povolali 28 hráčov, z toho 3 brankárov, 9 obrancov a 16 útočníkov.
„Táto nominácia sa tvorila na základe výkonnosti chlapcov od leta či už v kempoch alebo na odohratých turnajoch. V neposlednom rade hrala úlohu, samozrejme, ich aktuálna forma v kluboch a fyzické, kondičné, korčuliarske a systémové požiadavky, ktoré sa na úrovni majstrovstiev sveta od nich vyžadujú.
Toto všetko viedlo k nominácii 28 hráčov. Ešte máme pred sebou takmer mesiac do prvého zápasu šampionátu. Stále priebežne sledujeme aj náhradníkov, pretože stať sa môže čokoľvek,“ uviedol pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) tréner Frühauf.
Program Slovenska pred MS U20 2026
21. decembra 2025: Slovensko – Lotyšsko
22. decembra 2025: Slovensko – Česko
Slovenská „dvadsiatka“ bude na svetovom šampionáte čeliť v základnej skupine Švédsku, Nemecku, domácemu tímu USA a Švajčiarsku. Pred samotným šampionátom čaká reprezentáciu tréningový blok v USA, spojený s dvoma prípravnými duelmi.
„Odlietame v skorých ranných hodinách v nedeľu 14. decembra do Minnesoty. Prípravný kemp si rozložíme v meste Bemidji, kde je univerzitný kampus. Tam odohráme dva prípravné zápasy, najprv 21. decembra proti Lotyšom a deň na to proti Česku. Cielene sme si tieto zápasy dohodli ,back-to-back‘, pretože hneď prvé dva zápasy na svetovom šampionáte hráme po sebe.
Počas šiestich dní v príprave budeme pracovať na kondícii a samozrejme na systémových veciach. Po druhom prípravnom zápase oznámime záverečnú nomináciu s 25-timi menami,“ priblížil Frühauf.
Jeho výber patrí medzi najmladšie zostavy Slovenska v histórii MS tejto kategórie. V tíme je deväť hráčov ročníka 2006, 17 hráčov ročníka 2007 a dvaja hráči narodení v roku 2008.
„Berieme jeden z najmladších tímov v histórii majstrovstiev sveta do 20 rokov, ale sme presvedčení, že berieme tých najlepších, ktorí vytvoria skvelú partiu, dokážu ustať rýchlostný level svetového šampionátu a budú konkurencieschopní proti každému súperovi. Zdravý kolektív je základom úspechu,“ dodal tréner.
Nominácia Slovenska na záverečnú prípravu pred MS do 20 rokov
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Anchorage Wolverines/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA)
Obrancovia: Adam Beluško (Muskegon Lumberjacks/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA), Patrik Rusznyák (Lulea HF/Švéd.)
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Ondrej Maruna (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica), Alex Miroslav Zálešák (MODO Hockey/Švéd.)
Program Slovenska na MS do 20 rokov
A skupina (St. Paul, USA):
26. decembra o 19:00: Švédsko – Slovensko
27. decembra o 20:00: Slovensko – Nemecko
30. decembra o 00:00: Slovensko – USA
31. decembra o 19:00: Švajčiarsko – Slovensko