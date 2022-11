Tretíkrát medzi elitou. Hokejistky do 18 rokov ladia formu na šampionát

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia hokejistiek do 18 rokov sa začiatkom budúceho roka tretíkrát v histórii predstaví na majstrovstvách sveta medzi elitou.

So Švajčiarkami sme odohrali vynikajúcu prvú tretinu. Potom však prišlo poľavenie a zvyšok stretnutia to bol z našej strany boj. Proti Nemkám sme hrali dobre, s dobrým pohybom a navyše dievčatá plnili systémové veci, ktoré si spoločne často rozoberáme. Potešilo ma, že tím sa postupne zlepšoval," zhodnotil Mosnár účinkovanie na turnaji pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

"Prvý zápas bol veľmi ťažký. Vedeli sme, že Švédky sú niekde inde ako my. Mali fyzicky silnejšie hráčky a duel sa nevyvíjal v náš prospech. Škoda, že v prvej tretine sme nevyužili viaceré presilovky a nepremenili sme šance.

Čaká ich ešte jeden turnaj

Mladé Slovenky podľa 54-ročného kouča ešte majú na čom pracovať.

"Dokázali sme si vypracovať šance, ale problém bol v ich premieňaní. Musíme v koncovke viac strieľať do horných častí bránky. Dievčatá často posielali puk do betónov alebo priamo do brankárok. Potrebujú byť v blízkosti bránky rýchlejšie a pohotovejšie," myslí si Mosnár, ktorý už pripravuje družstvo na januárový šampionát.

Do štvrťfinále postúpia zo spomenutej B-skupiny dva najlepšie tímy a zvyšné dva budú hrať o záchranu.



"Času na prípravu je málo. Uvidíme, ako rýchlo sa dievčatá zžijú so systémom, ktorým chceme hrať. V decembri máme na programe ešte jeden turnaj, koncom mesiaca výcvikový tábor a následne záverečnú prípravu na MS," dodal tréner Mosnár, ktorý v minulosti viedol mužstvo Spišskej Novej Vsi v slovenskej extralige a hokejistov Martina v SHL.