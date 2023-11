Humennému štačili na obrat tri minúty. Ukázala sa sila mužstva, znie z kabíny

"Do tretej tretiny sme však nastúpili koncentrovane. Keď sme dali jeden, dva góly, potom sa to rozbehlo a momentum bolo na našej strane. Nakoniec sa nám podarilo zápas otočiť, čo je výborné," pokračoval majster z uplynulej sezóny najvyššej hokejovej súťaže.

"Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, šli sme do vedenia, súper ale vyrovnal. My sme sa nevzdávali, vedeli sme, že je pred nami v podstate celý zápas a začína sa od nuly.

"Pred treťou tretinou sme si povedali, aby sme nepanikárili, stále bolo pred nami ešte celých dvadsať minút. Tak ako oni dali tri rýchle góly, tak ich môžeme dať aj my. A to sa aj potvrdilo.

Okrem nového trénera Martina Štrbu zažil proti Novým Zámkom premiéru v humenskom tíme aj fínsky útočník Niklas Lucenius. Tridsaťštyriročný rodák z Turku naposledy pôsobil vo francúzskej Ligue Magnus, keď obliekal dres Rouenu.

"Dobrá atmosféra, výborná tretia tretina z našej strany. Bol to pre mňa prvý zápas po viac ako šiestich mesiacoch.

V prvých dvoch tretinách som sa stále len snažil dostať do zápasu, v tretej to už bolo ale lepšie. Je to super začiatok pre tím s novým trénerom, tak poďme ďalej," vyhlásil odhodlane Lucenius pri hodnotení zápasu.

V globále sme boli lepším tímom, povedal kouč Nových Zámkov

Nové Zámky pôsobili väčšinu zápasu ako sebavedomý tím, ktorý si nenechá dvojgólové vedenie utiecť a to najmä v prostrednej tretine, keď štvrtý puk za chrbát Galimova dostal Loggins po kombinácii do prázdnej brány.

"Hrali sme dobrý hokej, päťdesiatpäť minút hráči plnili to, čo sme si povedali, až na nejaké výnimky, keď sme strácali puky. V globále sme boli lepším tímom. Nevieme, čo sa presne stalo, musíme si to zanalyzovať.

Spravili sme nejakéchyby, ktoré by sa nemali stávať. Súper to využil, bol potom v laufe a my sme sa už nedokázali vrátiť do zápasu," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner hostí Erik Čaládi.