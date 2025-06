Bol draftovaný v prvom kole. Fínsky útočník končí v NHL už v 25 rokoch

NEW YORK. Fínsky útočník Rasmus Kupari opúšťa zámorskú hokejovú NHL a sťahuje sa do Európy. Dvadsaťpäťročný center podpísal dvojročný kontrakt so švajčiarskym klubom HC Lugano.

Uplynulé dve sezóny hral Kupari v profilige za Winnipeg Jets, v minulom ročníku odohral 59 zápasov s bilanciou päť gólov a osem asistencií.