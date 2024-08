Favorit len na papieri. Na Slovákov si brúsia zuby Rakúšania i Kazachovia

Brankári: Denis Godla (Slovan Bratislava), Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Stanislav Škorvánek (Mountfield Hradec Králové)



Obrancovia: Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice), Martin Fehérváry (Washington Capitals), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Samuel Kňažko (Cleveland Monsters), Patrik Koch (HC Utah), Šimon Nemec (New Jersey Devils)



Útočníci: Marek Hrivík (Leksands IF), Miloš Kelemen (HC Utah), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja HC Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Miloš Roman, Libor Hudáček (obaja HC Oceláři Třinec), Pavol Regenda (Anaheim Ducks), Marián Studenič (Färjestad BK), Matúš Sukeľ (HC Litvínov), Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack), Tomáš Tatar (New Jersey Devils).