Chýba im najväčšia hviezda. Rakúšania si po MS veria aj na Slovákov

“Duel Slovenska s Rakúskom bude veľmi dôležitý. Povedal by som, že dokonca rozhodujúci,” hodnotí novinár Andreas Robanser z webu puckfans.at.

Hoci do turnaja vstúpilo Rakúsko prehrami s Dánskom a Švajčiarskom, potom ohúrilo svet, keď v tretej tretine zápasu s Kanadou vyrovnalo z 1:6 na 6:6. Tento výsledok ich nakopol k výhre nad Fínskom a Nórskom.

Rakúska nádej na postup plynie najmä z výsledkov na posledných majstrovstvách sveta. Nechýbalo veľa a boli by postúpili do štvrťfinále na úkor Fínov.

“Podľa mňa je rakúsky tím v kvalifikácii kvalitnejší ako ten, ktorý hral v Prahe,” myslí si Robanser. “Rakúsko má cieľ aj požadovanú hokejovú úroveň na to, aby sa zvládlo kvalifikovať. Podľa môjho názoru by to nebola senzácia,” dodal.

Víťazná príprava

Rakúšania sa na Slovákov, Kazachov a Maďarov začali pripravovať takmer dva týždne pred začiatkom kvalifikácie. Ich tréningy sú intenzívne.

“Za tri dni sme mali štyri tréningy na ľade. Chcem, aby sa nacvičené veci prejavili v prípravných zápasoch. V tých nás čaká hľadanie ideálnych formácií a hráčov do tímu,” povedal o prípravnom kempe tréner Roger Bader.