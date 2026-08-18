Tréner chcel mať čo najviac hráčov zo zámoria. Mladých Slovákov čaká náročný turnaj

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká po júlovom dvojzápase s Nemeckom tradične náročná a kvalitná turnajová previerka vo Fínsku.
Trénerský štáb na čele s Petrom Frühaufom chcel mať k dispozícii na podujatí v Espoo čo najvyšší počet hráčov pôsobiacich počas sezóny v Severnej Amerike. Aby sa na turnaj nemuseli pripravovať iba individuálne, prípravný kemp rozdelil do dvoch fáz.
V prvej sa od štvrtka 20. augusta do nedele 23. augusta bude v Malackách pripravovať výlučne 16 korčuliarov zo zámoria.
Väčšina hráčov je v kluboch
V tejto fáze letnej prípravy sú síce mnohí z nich na ľade súčasťou tímových tréningov vo svojich rodných mestách či materských kluboch, no keďže na sezónu odídu do Severnej Ameriky, nie sú súčasťou nácvikov takých herných situácií, v ktorých by sa potrebovali ocitnúť.
Program Turnaja piatich krajín v Espoo
Streda 26. augusta:
14.00 Česko – Švédsko
17.30 Fínsko – Slovensko
Štvrtok 27. augusta:
14.00 Švajčiarsko – Slovensko
17.30 Fínsko – Česko
Piatok 28. augusta:
14.00 Švédsko – Švajčiarsko
17.30 Slovensko – Česko
Sobota 29. augusta:
13.00 Fínsko – Švédsko
16.30 Česko – Švajčiarsko
Nedeľa 30. augusta:
13.00 Fínsko – Švajčiarsko
16.30 Slovensko – Švédsko
„Preto sme chalanov pozvali skôr, aby sme ich v našom systéme pripravovali na turnaj vo Fínsku.
V tréningoch sa zameriame na rýchlosť, na rýchle otáčanie hry po získaní puku, aby sme boli nebezpeční v kontrách.
Preberieme si špeciálne tímy, štandardné situácie. V sobotu sa k nám pripoja chlapci pôsobiaci doma v Európe a verím, že v nedeľu budeme mať prvý plnohodnotný spoločný tréning,“ uviedol Frühauf pre web hockeyslovakia.sk.
V hladáčiku asi 70 hráčov
Hlavným motívom pri skladaní nominačného zoznamu bola práve snaha zhromaždiť čo najvyšší počet hráčov zo Severnej Ameriky.
„Mali sme ich síce aj v júli na hokejovom lete, aj v dvojzápase proti Nemecku, ibaže ten júlový termín nie je úplne ideálny na stopercentnú previerku chalanov.
Väčšina z nich bola na ľade len pár dní. Iné je to koncom augusta, keď sú dlhší čas v plnej záťaži.
Chceli sme ich vidieť teraz, pretože posledný turnaj nás čaká v novembri, na ktorý môžeme počítať výlučne s korčuliarmi pôsobiacimi v Európe.
Aktuálne máme v hľadáčiku približne 70 hráčov, pričom už teraz si dovolím tvrdiť, že minimálne 50 z nich nám bude motať hlavu pred prípravným kempom v Kanade pred majstrovstvami sveta,“ pokračoval Frühauf.
Spomínaný prípravný dvojzápas proti Nemecku, v ktorom Slováci najskôr triumfovali 3:2 po predĺžení a následne 2:1 v riadnom hracom čase, dodal trénerom mnoho cenných dát.
„Chalani v prvom rade zistili, že Nemci sú skutočne vyrovnaný súper, a to nemali k dispozícii dvoch rozdielových hráčov, ktorí na šampionáte budú,“ povedal na margo zozbieraných informácií 44-ročný hlavný kouč.
Náročný turnaj
V Espoo čaká slovenských juniorov od stredy 26. augusta do nedele 30. augusta zoznam tradičných súperov v rámci prípravných turnajov do 20 rokov.
Tentoraz začínajú s domácimi Fínmi, postupne narazia aj na Švajčiarov, Čechov a podujatie zakončia v nedeľu 30. augusta popoludní proti Švédsku.
„Je strašne dôležité, aby chalani čelili súperom, ktorí ich budú čakať na majstrovstvách. Ide o malé detaily, ktoré sa im vryjú do pamäte, či už sú to individuálne zdatní hráči, ktorí ukážu svoje silné stránky, či tímové indície, to znamená aké založenia útokov využívajú súperi, ako rýchli dokážu byť, v ktorých situáciách si na nich treba dať pozor a podobne.
Toto všetko dokážu chalani získať vďaka týmto prípravným duelom. Samozrejme, platí, že každý tím je iný v auguste a iný v decembri.
Ale pre nás aj pre nich sú to mimoriadne dôležité detaily, ktoré na šampionáte môže byť rozhodujúce v kľúčových momentoch,“ dodal Frühauf.
Nominácia SR 20 na Turnaj piatich krajín
Adam Novotný (MHA Martin, do 23.8.), Tomáš Chrenko, Adam Kalman (obaja HK Nitra, od 22.8.), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Patrik Brezáni (HKM Zvolen, od 22.8.), Tomáš Vajko (Vlci Žilina - mládež, od 22.8.), Filip Kovalčík (Drummondville Voltigeurs/Kan.), Timothy Kazda (Guelph Storm/Kan.), Lucian Bernát (Owen Sound Attack/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Samuel Karšay (Regina Pats/Kan.), Andreas Straka (Rouyn-Noranda Huskies/Kan.), Ján Chovan, Adam Nemec (obaja Sudbury Wolves/Kan.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Michal Svrček (Windsor Spitfires/Kan.), Alex Marek (HC Sparta Praha/ČR, od 22.8.), Jakub Floriš (Lukko Rauma/Fín., od 24.8.), Jakub Dubravík (Des Moines Buccaneers/USA), Samuel Hrenák (Fargo Force/USA), Samuel Murin (Lincoln Stars/USA), Michal Jakubec (Madison Capitols/USA), Patrik Rusznyák (Tri-City Storm/USA)