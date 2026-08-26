Vydarený vstup do turnaja. Slovenská dvadsiatka dokázala zdolať Fínsko

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Espoo
Fínsko – Slovensko 3:4 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)
Góly: 8. Vatjus, 25. Mensonen, 37. Vilander - 18. Murin, 23. Rusznyák, 28. Chrenko, 63. A. Nemec
Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.
Zostava SR 20: Hrenák – Kalman, Goljer, Kovalčík, Floriš, Lisý, Vajko, Rusznyák – Nemec, Chrenko, Murín – Svrček, Chovan, Kazda – Straka, Marek, Dubravík – Tomík, Jakubec, Bernát – Karšay
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov víťazne vstúpili do Turnaja piatich krajín vo fínskom Espoo.
Vo svojom úvodnom zápase zdolali v stredu domácich rovesníkov 4:3 po predĺžení. O víťazstve slovenskej „dvadsiatky“ rozhodol v tretej minúte predĺženia útočník Adam Nemec.
Zverenci trénera Petra Frühaufa sa na turnaji ešte stretnú s mladými Švajčiarmi, Čechmi a Švédmi.
Hlas po zápase
Peter Frühauf, tréner SR 20: „Výhra nad kvalitným súperom na dobre obsadenom turnaji nás teší. Tempo bolo vysoké na to, že je august. Chalanom sa nedá vytknúť bojovnosť, azda len pasáž v druhej tretine, keď sme viedli o gól a mali sme hru pod kontrolou. Musíme sa naučiť, že naša mentalita musí byť nastavená jasne – musíme súpera zlomiť, keď máme hru pod kontrolou. Bohužiaľ, urobili sme chybičky. Možno vyplynuli aj z prekvapenia, že duel proti takému súperovi, akým je Fínsko, sme zrazu mali vo svojich rukách.
Do budúcna musíme ukázať nezlomnosť, nezľahčovať si situácie a naučiť sa zápasy uhrať v momentoch, keď máme navrch. Tretia tretina bola vyrovnaná. V predĺžení sme cítili, že Fíni boli korčuliarsky lepší, o to viac sme radi, že sme duel rozhodli. Veľké poďakovanie patrí Samovi Hrenákovi v bránke, ktorý nás bez debaty podržal.“