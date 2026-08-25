Sympatický, zvedavý, ale aj drzý. Nemci predstavili maskota budúcoročných MS v hokeji

Oficiálnym maskotom majstrovstiev sveta v hokeji 2027 v Nemecku bude jazvečík Teckl. Podľa organizátorov má stelesňovať odvahu, inteligenciu, tvrdohlavosť aj zvedavosť, pričom jeho „lovecký inštinkt“ bude namiesto zveri zameraný na puky a hokejky.
Výber jazvečíka má odkazovať na jednu z najznámejších nemeckých psích rás. „Našli sme maskota, ktorý má nezameniteľné spojenie s hostiteľskou krajinou a zároveň výrazný vlastný charakter.
Je sympatický, zvedavý a sebavedomý, no vie byť aj trochu drzý,“ uviedol výkonný riaditeľ organizačného výboru Claus Gröbner pre web IIHF.
Budúcoročný šampionát sa bude hrať v Nemecku od 14. do 30. mája, dejiskami budú Düsseldorf a Mannheim.
Slovensko bude hrať v základnej B-skupine v Düsseldorfe, kde sa stretne s Kanadou, USA, Českom, Dánskom, Nórskom, Kazachstanom a Maďarskom.