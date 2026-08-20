Slovenkám vyšiel úvod európskeho pohára. Na domácej pôde si poradili so susedmi

Slovenské hokejové reprezentantky vstúpili do novej sezóny víťazstvom nad Rakúskom 5:2.
Dosiahli ho v úvodnom zápase turnaja IIHF European Cup of Nations v Bardejove. Pre trénera Tomáša Turňu to bol debut na slovenskej striedačke.
Slovenky odohrajú druhý duel na turnaji v piatok o 17.00 h proti Taliansku. Talianky zvíťazili v úvodnom zápase turnaja nad Holandskom 3:1.
IIHF European Cup of Nations
Slovensko - Rakúsko 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Góly: 14. Karkošková (Košecká), 31. Nemčeková (Bednáriková, Hartjeová), 38. Sibertová (Hartjeová), 46. Sibertová, 53. L. Halušková (Drábeková, Vysokajová) – 25. Hofbauerová (Dauböcková), 36. Lintnerová (Obermayrová). Vylúčené: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Zostava SR: Mojžišová (41. Tomečková) – Kostková, Košecká, Leskovjanská, Šuliková, Drábeková, Krákorová, Vysokajová – L. Halušková, Hlinková, Matejková – Sibertová, Hartjeová, Bednáriková – Nemčeková, Beňáková, Fančovičová – Lačná, Jancsóová, Karkošková
Taliansko - Holandsko 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 8. a 27. Abatangelová, 44. Nattiviová - 16. Dijkemová