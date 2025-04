Oslavy budú pravé východniarske. Haščák zažil v Prešove asi najťažšiu sezónu

PREŠOV. S víťaznými šiltovkami na hlavách a striekajúcim šampanským si pred burácajúcim vypredaným zimným štadiónom užívali vo štvrtok večer hokejisti Prešova začiatok zrejme ešte dlhých osláv víťazstva vo finálovej sérii play-off Slovenskej hokejovej ligy, ktoré znamená návrat extraligového hokeja na Šariš. Radosť bol znásobená aj tým, že na rozdiel od roku 2021, kedy sa do Prešova presťahovala extraligová licencia z Detvy, tentoraz si postup Prešovčania vybojovali sami suverénnym víťazstvom v druhej lige. V základnej časti prehrali len 7 zo 46 zápasov, v play-off z 13 zápasov len 1, vo finálovej sérii so Skalicou.

Prešov bol od začiatku sezóny považovaný za najvážnejšieho kandidáta na postup. V jeho kádri sa zišlo obrovské množstvo extraligových skúseností a 17 majstrovských titulov zo Slovenska, Česka, Francúzska a Ukrajiny, ktoré malo v svojej vitríne až deväť hráčov. Hoci niektorí z nich odišli už po pár zápasoch alebo v priebehu sezóny.

Ustáli obrovský tlak Ani v piatom zápase série to Prešovčanom Skaličania nijako neuľahčili. Na domácich bolo od začiatku vidieť istú dávku nervozity, ale podarilo sa im využiť hneď prvú presilovku a po góle kapitána Jakuba Suju išli do vedenia. Keď v úvode druhej tretiny Matúš Paločko zvyšoval na dvojgólový rozdiel, zdalo sa, že to bude pohodlné.

Ale tri minúty pred koncom druhej tretiny vrátil Skaličanov do zápasu Viktor Shakhvorostov a v polovici deviatej minúty tretej tretiny Branislav Kotvan v presilovke dokonca vyrovnal. Nádej na obrat však hosťom po necelej minúte prekazil Oleksander Peresuňko a pri záverečnej power play dal dvadsať sekúnd pred koncom do prázdnej bránky gólovú bodku za finále aj sezónou Samuel Chalupa. Prešovčania tak po víťazstve 4:2 vyhrali finálovú sériu 4:1 na zápasy. „Bolo to veľmi náročne, hlavne po psychickej stránke, lebo mali sme to v hlavách, že mali dlhú semifinálovú sériu a myslím si, že to nám trošku uškodilo. Hlavne ten tretí zápas, kedy sme to na môj vkus veľmi vypustili. Ale vrátili sme sa ďalším zápasom a doma sme to potvrdili. Ja som strašne hrdý na chlapcov, lebo od začiatku sezóny sa v podstate o ničom inom ako o postupe nehovorilo. A niekedy je ťažké sa s tým vyrovnať, ale na to, že sú to mladí chlapci, sa s tým vyrovnali perfektne,“ priznal kapitán Jakub Suja, ktorý sa vrátil do rodného Prešova po štrnástich sezónach.

Na jeho slová nadviazal aj skúsený brankár Marcel Melicherčík, ktorý svojich spoluhráčov v semifinále aj finále play-off podržal výbornými výkonmi. „To, že bol stanovený iba jeden jediný cieľ nám trochu zväzovalo ruky. Vyhrať chcú všetci, ale môže len jeden. Aj ten to musí dokázať na tom ľade, musí vyhrať zápas, sériu. Hoci sme boli favoriti, žiadny súper nám to nedal zadarmo,“ dodal Melicherčík. VIDEO: Hráč Prešova J. Suja hodnotí zápas

Nevedel, čo so sebou „Úžasné, ale dosť náročné, ak mám povedať pravdu,“ zadychčaným hlasom a širokým úsmevom opísal víťazné kolečko s pohárom ďalší zo strojcov úspechu, útočník Samuel Chalupa. Pred rokom sa po návrate do rodného mesta smutne so spoluhráčmi prizeral postupovým oslavám Žiliny na prešovskom ľade, tentokrát si oslavy naplno užíval.

„Bolo to neuveriteľné. V minulom roku to pre nás bolo opačné, a tak teraz to bola proste eufória. Ja som ani nevedel, čo mám robiť, ale strašná radosť. A sami vidíte, čo sa tu s nami deje. Sme strašne šťastní, sme to dokázali. Pred našimi divákmi, pred našim mestom, to je jednoducho najviac, čo môže byť. Pre mňa je to niečo neuveriteľné. Od malička som tu hokejovo vyrastal a vždy som túžil zahrať si tu v Prešove extraligu. A je to o to krajšie, že sme si to vybojovali sami,“ rozhovoril sa Chalupa, ktorý bol s 11 gólmi a 9 prihrávkami najproduktívnejším hráčom Prešova v play-off a symbolicky strelil aj posledný gól finále. Haščákova najťažšia sezóna Útočník Marcel Haščák v bohatej kariére oslavoval dva slovenské, dva české aj francúzsky titul. Sezóna, v ktorej výrazne potiahol Prešov k víťazstvu v druhej lige, bola preňho podľa vlastných slov asi najťažšia v kariére. „Všetci tu mali len jediný cieľ, víťazstvo. Hral som viackrát tak, že ideme a možno vyhráme, ale tu sme museli. Som veľmi rád, že sme to dokázali,“ priznal aj Haščák obrovský tlak na mužstvo. „Každé víťazstvo si vážim rovnako. Toto bola pre mňa asi najťažšia sezóna v tom, že je veľmi ťažké sa takto motivovať, ale som na seba hrdý, že som to zvládol a že som urobil maximum pre to, aby sme postúpili. Najdôležitejšie bolo, že sme boli víťazná partia a som veľmi rád, že som bol súčasťou tohto tímu a že som im odovzdal svoje skúsenosti,“ dodal Haščák. Na oslavy sa už veľmi teší: „Sme na východe, takže oslavy budú určite pravé východniarske,“ predpovedal.

V Skalici vidia svetlo na konci tunela Po prehre vo finálovej sérii sa na tvárach hráčov Skalice zračilo veľké sklamanie. Na konci januára to vyzeralo na krach tradičnej hokejovej bašty, hráči dodnes nemajú výplaty za niekoľko mesiacov, ale napokon sa kabína zomkla a potvrdila pozíciu Skalice medzi druholigovú elitu. Po extrémne náročnom semifinále s Dubnicou Skaličania vo finále príjemne prekvapili a favorizovanému Prešovu statočne odolávali. VIDEO: Hráč Skalice M. Šátek hodnotí zápas

„Keď prehráte posledný finálový zápas, tak je to samozrejme sklamanie. Finále sa nehrá každý rok. Na druhej strane musíme uznať, že séria sa neprehrala dnes. Prešov bol lepší v určitých momentoch, v detailoch a to rozhodlo, že preklopili sériu na svoju stranu. Je to škoda, my sme sa vyčerpali v tých predchádzajúcich sériách. Mali sme niekoľko zranených, ale to k hokeju patrí. Boli na nás lepšie pripravení a vyhrali zaslúžene. Nás to extrémne mrzí, lebo sme chceli sériu vrátiť do Skalice a biť sa do posledných síl, ale taký je šport,“ hodnotil kapitán Juraj Jurík. Našiel aj hlavný dôvod finálového neúspechu: „Skalica v Prešove dva roky nevyhrala. A to je ten hlavný bod. Ak chcete vyhrať takúto sériu, musíte vyhrať jeden zápas na ihrisku súpera a my sme to na trikrát nezvládli. Tu by som hľadal hlavnú príčinu prehry. Doma to bolo hore dolu, ale podľa mňa sme potrebovali zvládnuť aspoň jeden zápas tu. A to sa nám nepodarilo,“ dodal.