Prešov má polovicu cesty do extraligy zvládnutú. Góly sme im ponúkali na podnose, vravel súper

PREŠOV. Zimný štadión v Prešove opäť burácal. Domáci hokejisti vykročili za postupom do extraligy ráznym krokom a po víťazstve 4:0 v prvom zápase zdolali svojho finálového súpera zo Skalice 6:3 aj v tom druhom a sú v polovici cesty medzi slovenskú elitu. „Doma sme chceli uspieť v oboch zápasoch, čo sa podarilo, aj keď oba zápasy boli veľmi ťažké. Ale presne v takýchto momentoch sa ukazuje silný charakter mužstva. Keď je hra vyrovnaná, dokážeme robiť presne tie veci, ktoré máme a otočíme to na svoju stranu.

Je to finále, oni idú na bomby, my ideme na bomby a niekedy je to tak ako dnes, keď im to tam napadalo. Ale ukázali sme to, čo v celej sezóne. Pri vyrovnanom stave som nevidel nikoho, kto by sa položil. Naopak, išli sme si za svojim a obrátili šťastíčko na svoju stranu a boli sme úspešní,“ rozhovoril sa po druhom finále prešovský kapitán Jakub Suja.

Skalicu zlomili v tretej tretine Hoci výsledkovo vyzerajú oba zápasy jednoznačne v prospech Prešova, v tom druhom aj Skalica ukázala, že môže súpera, ktorý zatiaľ v play-off prehru neokúsil, ešte potrápiť. Prešovčania sa po góloch Martina Krajňáka a Jakuba Suju síce dostali už po siedmich minútach do dvojgólového vedenia, ale udržali ho len necelú pol druha minútu, keď Karel Kubát prvým skalickým finálovým gólom znížil. Necelú minútu pred prvou prestávkou Skalica dokonca Petrom Novajovským vyrovnala.

Domáci si ale vedenie veľmi rýchlo vrátili. 23 sekúnd pred sirénou išiel na trestnú lavicu Andrey Legalin a Prešovčania presilovku bleskovo využili a sekundu pred koncom tretiny ich opäť do vedenia poslal Samuel Chalupa. V druhej tretine Legalin odčinil svoje vylúčenie a necelé tri minúty pred koncom opäť vyrovnal a tak sa v tej tretej začínalo odznova.

Opäť to boli domáci, ktorí po necelých piatich minútach išli do vedenia po góle Vladislava Lechchenka. V čase, keď sa Skaličania nadychovali k záverečnému tlaku, sa päť minút pre koncom tretej tretiny po peknej individuálnej akcii a ešte krajšej strele presadil prešovský útočník Oleksandr Peresunko a skóre zápasu na konečných 6:3 uzavrel pol druha minúty pred koncom zápasu do prázdnej skalickej bránky svojim druhým gólom v zápase Chalupa. Eufóriu si užívajú Atmosféra prvých dvoch zápasov bola vynikajúca a plný dom pripomínal časy, keď sa pred štyrmi rokmi Prešov vrátil po dlhšej dobe do extraligy. Vtedy bol návrat výsledkom presťahovania detvianskej licencie na východ, tentokrát si ho chcú vybojovať sami víťazstvom v play-off druhej ligy. „Je to super pocit, plný dom, všetci skandujú. A ja ako domáci Prešovčan to prežívam možno ešte intenzívnejšie,“ povedal o fanúšikoch Martin Krajňák. Vie, že rovnaká atmosféra, ale naklonená súperovi ich čaká aj v Skalici.

„Bude to tam ťažké, majú tiež dobrých fanúšikov, určite príde veľa ľudí na hokej, ale tešíme sa na to a dúfam, že to zvládneme. Budú to dva ťažké zápasy. Možno trochu zmenia systém a prídu s niečím novým. My musíme hrať svoju hru, sústrediť sa na seba, nepozerať na súpera. Určite na nás v prvom zápase vyletia, ale budeme to čakať a musíme to zvládnuť,“ dodal Krajňák s tým, že by chceli sériu uzavrieť už na Záhorí: „Ale musíme sa sústrediť na tretí zápas. Majú kvalitné mužstvo, a hlavne skúsené, či v obrane, či v útoku a aj kvalitného brankára. Keď budeme hrať náš systém a hrať jeden za druhého, tak sa nemáme čoho báť.“ VIDEO: Najnovšia epizóda podcastu Hokejový BOSS

Tlak si nepripúšťajú Prešovčania boli drvivú väčšinu sezóny lídrami súťaže, štvrťfinále aj semifinále play-off zvládli bez prehry a tak je v ich prípade postup do extraligy očakávaný.

„Od začiatku sezóny sa stanovili nejaké ciele. Keď sa buduje nejaké mužstvo, tak nikto nedáva vyhlásenia s tým, že chce ísť iba do play-off, ale nejaké ciele boli naznačené. Chceli sme hrať finále a chceli by sme byť úspešní a robíme pre to všetko. Tlaky sú v každom mužstve, ale je to iba o hlavách, ako sa kto s tým vyrovná. A ja u nás nevidím nikoho, kto by si tlak pripúšťal,“ hovorí Suja, ktorý pred zápasmi v Skalici zároveň varuje pred prílišnou eufóriou. „Určite je dobré, keď sa zvládnu prvé dva domáce zápasy. Nebudem hovoriť teraz, že to je jedno, lebo to tak nie je. Ale je to finále, je to play-off. A keď sa čo i len trošku podcení, hocijaký zápas, hocijaká tretina, šťastie sa môže obrátiť na druhú stranu. Určite k tomu nejdeme pristupovať tak, že by sme teraz niečo zvoľnili. Ideme do ďalšieho zápasu a verím tomu, že keď budeme pokračovať tak ako dnes, tak budeme aj ďalej úspešní,“ dodal Suja.

Zlomená strelecká smola Skúsený obranca Michal Novák po prvých dvoch zápasoch priznal, že stav série 0:2 z pohľadu Skaličanov je zaslúžený. „Treba si priznať, že zaslúžene prehrávame. Je to finále a nemôžeme urobiť také chyby. My sme v obidvoch zápasoch Prešovu dali góly na podnose a treba uznať, že oni nám tie naše nijako nedarovali. Na góly sa nadrieme, ale aspoň sme zlomili konečne tú streleckú smolu a domov ideme nie v nejakej negatívnej nálade,“ hľadal Novák príčiny prehier. Podľa neho je problém v riešení situácii v defenzíve. „Útoky sú vyrovnané, len my sa niekedy trošku viac hráme s tým pukom vzadu. Musíme to rýchlejšie dávať dopredu a otáčať hru. Spravili sa individuálne chyby, ktoré by sa vo finále nemali stávať. Ale nejdem to hádzať na nikoho. Máme aj mladých hráčov, ktorí hrajú finále prvýkrát a tie chyby sa proste stanú. Ja som ich v kariére tiež urobil veľa,“ doplnil Novák.

Chcú dopriať Prešovu tlak, aký nezažil V domácich zápasoch chcú Skaličania dostať Prešovčanov pod tlak, v akom sa ešte v play-off nenachádzali. „Bolo to vidieť aj dnes, keď sme dali na 3:3. Boli vo fáze, ktorá pre nich bola nová a už trochu znervózneli. Škoda gólu na 4:3.

Hral som už niekoľko sérii, v ktorých sa prehrávalo 2:0 a dá sa to úplne v pokoji otočiť. Je to o psychike, vyhráme zápas a to bude pre nich nová situácia a tiež sa trošku začnú znervózňovať,“ myslí si Novák. Priznal, že najmä v prvom zápase ešte pociťovali proti oddýchnutým Prešovčanom únavu z ťažkého semifinále s Dubnicou.

„Prvé dva dni po semifinále boli ťažké pre všetkých. Bolo dobré, že sme sem prišli o deň skôr a dobre si oddýchli. Možno v tom prvom zápase bolo trochu na nás vidieť únavu, ale dnes už sme boli všetci v poriadku a únavu vôbec neriešime. Je to finále a tam sa už ide na krv,“ zdôraznil. Pre seba aj pre fanúšikov V Skalici sa o postupe do extraligy veľmi nehovorí. Aj vzhľadom na finančnú situáciu v klube, ktorá stále nie je ideálna. Podľa Nováka hráči chcú postúpiť napriek všetkému, čo sa dialo a deje. „Vieme, aké boli udalosti koncom roka. My sme riešili také extrémne veci, ktoré si nikto nevie predstaviť. Klobúk dole pred každým chalanom, ktorý ostal a tú situáciu berie tak, že ideme pomôcť Skalici. Stále je tam niečo sľúbené, takže stále bojujeme, chceme to pre divákov. Teraz to nie je o peniazoch,“ naznačil Novák. Zároveň uviedol, že verí, že rovnako ako Prešov, aj oni budú mať doma plný dom.