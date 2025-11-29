Prešov sa trápi, chystajú sa veľké zmeny. Po ďalšej prehre sa stretne správna rada klubu

Slovenský hokejový klub HC Prešov sa chystá podniknúť vážne kroky proti nepriaznivej sérii výsledkov v Tipsport lige. Na budúci týždeň sa v tejto súvislosti stretne správna rada klubu.
Nováčik najvyššej súťaže prehral 17 z 23 zápasov a figuruje na dne tabuľky. V priebehu sezóny pritom došlo k početným zmenám, na lavičke skončil aj hlavný tréner Peteris Skudra.
„V snahe priniesť kvalitu, moderný hokej, bojovnosť a identitu sme za štyri mesiace urobili množstvo zmien – naprieč hráčskym kádrom, trénerským aj manažérskym tímom.
Vymenilo sa 52 hráčov, trénerov, asistentov a členov vedenia. Nerobili sme to s tým, aby sme po 23 kolách boli na poslednom mieste tabuľky,“ uviedol Prešov na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
Vedenie klubu sa rozhodlo zakročiť po piatkovej domácej prehre s Popradom 0:4 a naznačilo, že zmena sa bude týkať aj hráčskeho kádra:
„Všetky záväzky voči hráčom sme si plnili načas a vytvorili sme im podmienky na to, aby sa mohli naplno sústrediť len na hokej a výkon pre klub a mesto.
Súčasné výsledky a predvedená hra majú negatívny dopad nielen na vnímanie klubu verejnosťou na Slovensku, ale aj na ekonomické fungovanie klubu.
Preto sa budúci týždeň stretne správna rada klubu, ktorá sa bude veľmi vážne zaoberať ďalším smerovaním a fungovaním HC Prešov.“
Prešovčania tiež informovali, že ako „ospravedlnenie“ fanúšikom zlacnia vstupenky na všetky domáce zápasy, ktoré odohrajú počas decembra.
„Na záver chceme veriť, že sa z tejto krízy, ktorá sa s nami tiahne od začiatku sezóny, dokážeme pozviechať. Veríme, že spoločnými silami ešte zabojujeme o to, aby sme extraligu v Prešove udržali,“ dodalo vedenie klubu.