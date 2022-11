Východ baví hokejovú extraligu. V dobrom aj zlom (power ranking)

Dva týždne v Tipos Extralige rýchlo ubehli a máme tu ďalší Power ranking. V tabuľke sily tímov sa to pekne premiešalo a obidva konce opanovali tímy z východu. Celkovo je liga vyrovnaná ako už dávno nie. Medzi 5. a 12. miestom je rozdiel len ôsmich bodov.

Najimpozantnejší výkon podali koncom októbra v Bratislave. Pred najvyššou návštevou sezóny (5032 divákov), Košičania výkonom belasých strčili do zadného vrecka a odniesli si na východ dva body za výhru v predĺžení.

2. HC Nové Zámky (Ppp, P, V, V) – 1 miesto

Zdá sa, že Sibyla vyveštila Novým Zámkom len ružový október. V desiatom mesiaci roku zobrali z 27 možných bodov 23 a vyhupli sa nečakane na čelo tabuľky. To november je iná pesnička. Doterajšia šťuka v extraligovom rybníku prehrala proti dvom najhorším tímom, Trenčínu aj Liptovskému Mikulášu.

Najväčšia zbraň, obávaná „one, two, three USA“ formácia zložená len z Američanov si dva zápasy ani neťukla. Dôležité je, aby Nové Zámky tento prepad zastavili včas a do Vianoc sa nestali kaprami k zemiakovému šalátu. Zatiaľ sa držia na čele tabuľky a preto sa prepadli len o jednu pozíciu.