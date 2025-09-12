Dala im zelenú. Hráči z kauzy sexuálneho napadnutia sa môžu vrátiť do NHL

Obvinení kanadskí hokejisti zľava Carter Hart, Dillon Dubé a Michael McLeod.
Obvinení kanadskí hokejisti zľava Carter Hart, Dillon Dubé a Michael McLeod.
TASR|12. sep 2025 o 09:06
Všetci popreli akékoľvek protiprávne konanie.

NEW YORK. Piati kanadskí hokejisti, ktorí čelili obvineniu zo sexuálneho napadnutia, budú môcť opäť hrať v NHL od 1. decembra. Rozhodlo o tom vedenie zámorskej profiligy.

Prípad sa týkal Michaela McLeoda, Alexa Formentona, Dillona Dubeho, Cartera Harta a Callana Footeho, ktorý si v uplynulej sezóne zahral v najvyššej slovenskej súťaži v drese Liptovského Mikuláša.

Obžalovaní stáli pred súdom na základe obvinení, že v júni 2018 po oslavách juniorskej reprezentácie sexuálne napadli ženu v hotelovej izbe. Štyria z nich boli v čase obvinenia v roku 2024 v NHL aktívni.

Všetci popreli akékoľvek protiprávne konanie a trvali na tom, že žalobkyňa, ktorej totožnosť je chránená, s rôznymi sexuálnymi praktikami súhlasila.

Dillon Dube, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart a Michael McLeod.
Dillon Dube, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart a Michael McLeod. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

Súd v júli rozhodol o ich oslobodení, pretože dôkazy poškodenej osoby považoval za nedôveryhodné a nespoľahlivé.

Zámorské kluby vtedy hráčov suspendovali na neurčito a žiadny z nich momentálne nemá v profilige platný kontrakt.

„Vzhľadom na to, že boli mimo hry 20 mesiacov, vrátane obdobia od ich oslobodenia, sme rozhodli, že budú môcť podpísať zmluvu v NHL najskôr 15. októbra 2025 a hrať v zápasoch NHL najskôr 1. decembra 2025.

Takže ich celkový čas mimo ligy bude trvať takmer dva roky. Očakávame a vyžadujeme, aby všetci dodržiavali štandardy požadované od hráčov NHL na ľade aj mimo neho,“ citovala z vyhlásenia NHL agentúra AFP.

