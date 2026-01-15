Bude viac českých brankárov ako slovenských hráčov aj na NHL drafte?

Vo februári 2025 sme vôbec ako prví poukázali na fakt, že Česi mali v danej chvíli v najlepšej lige sveta viac brankárov ako Slovensko hokejistov.
Situácia pretrváva aj v aktuálnej sezóne, nakoľko sa v nej doteraz predstavilo sedem slovenských hokejistov a osem českých brankárov.
Zdá sa, že českí muži v maske sú na vzostupe, Karel Vejmelka pokoril uplynulý víkend ako prvý brankár v tejto sezóne métu 20 vychytaných výhier.
Navyše podľa najnovších preddraftových rebríčkov od NHL Central Scouting sa môže na najbližšom drafte objaviť viac českých gólmanov ako slovenských hokejistov.
Až štyria Česi v TOP5
V rebríčku brankárov pôsobiacich v severoamerických ligách boli do TOP5 zaradení až štyria Česi – Michal Oršulák (2. miesto), Tobias Trejbal (3.), Jan Láryš (4.) a Tobias Tvrzník (5.).
Inak povedané, podľa nezávislých NHL skautov sú zo všetkých zámorských líg až štyria z päť najlepších brankárov dostupných pre najbližší draft Česi.
To je skutočne niečo nevídané a okrem nich sa v tomto rebríčku objavili ešte ich ďalší traja krajania – Marek Sklenička (8.), Filip Růžička (13.) a Ondřej Štebeták (22.).
V rebríčku brankárov pôsobiacich v európskych ligách majú štyroch zástupcov – František Poletín (5.), David Vermiřovský (7.), Sebastian Charvát (9.) a Martin Psohlavec (17.).
To je spolu 11 českých brankárov umiestnených v rebríčkoch.
Reálny odhad v náš neprospech
Zo Slovákov sa v rebríčkoch NHL Central Scouting objavil jeden brankár, traja obrancovia a desať útočníkov. Tu však treba dodať, že z toho štyria hráči boli na pozíciách v podstate bez šance na draft – mimo TOP100 európskych korčuliarov.
Na pozíciách s veľmi vysokou šancou na draft boli Adam Goljer a Tomáš Chrenko, slušné vyhliadky má tiež Adam Nemec, ostatní budú potrebovať silný zvyšok sezóny.
Podľa pozícií hráčov v jednotlivých rebríčkoch to v tejto chvíli vyzerá, že pri reálnom odhade na základe skúsenosti z minulých rokov by draftom mohlo prejsť 5 až 7 českých brankárov, zatiaľ čo len 3 až 5 slovenských hokejistov.
Tým pádom môže nastať situácia, že najbližším draftom prejde viac českých brankárov ako slovenských hokejistov.
NHL draft 2026 je na programe koncom júna v Buffale a dovtedy sa môže ešte veľa zmeniť, ale zatiaľ to pre českých brankárov vyzerá mimoriadne optimisticky.