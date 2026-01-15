Bude viac českých brankárov ako slovenských hráčov aj na NHL drafte?

Michal Oršulák mal nemalý podiel na českom striebre na MSJ 2026. Podľa NHL Central Scouting patrí k najlepším brankárom pre najbližší draft.
Michal Oršulák mal nemalý podiel na českom striebre na MSJ 2026. Podľa NHL Central Scouting patrí k najlepším brankárom pre najbližší draft. (Autor: TASR/AP)
Peter Vretenička|15. jan 2026 o 07:50
ShareTweet0

Česko sa postupne stáva brankárskou veľmocou.

Vo februári 2025 sme vôbec ako prví poukázali na fakt, že Česi mali v danej chvíli v najlepšej lige sveta viac brankárov ako Slovensko hokejistov.

Situácia pretrváva aj v aktuálnej sezóne, nakoľko sa v nej doteraz predstavilo sedem slovenských hokejistov a osem českých brankárov.

Zdá sa, že českí muži v maske sú na vzostupe, Karel Vejmelka pokoril uplynulý víkend ako prvý brankár v tejto sezóne métu 20 vychytaných výhier.

Navyše podľa najnovších preddraftových rebríčkov od NHL Central Scouting sa môže na najbližšom drafte objaviť viac českých gólmanov ako slovenských hokejistov.

Až štyria Česi v TOP5

V rebríčku brankárov pôsobiacich v severoamerických ligách boli do TOP5 zaradení až štyria Česi – Michal Oršulák (2. miesto), Tobias Trejbal (3.), Jan Láryš (4.) a Tobias Tvrzník (5.).

Inak povedané, podľa nezávislých NHL skautov sú zo všetkých zámorských líg až štyria z päť najlepších brankárov dostupných pre najbližší draft Česi.

To je skutočne niečo nevídané a okrem nich sa v tomto rebríčku objavili ešte ich ďalší traja krajania – Marek Sklenička (8.), Filip Růžička (13.) a Ondřej Štebeták (22.).

V rebríčku brankárov pôsobiacich v európskych ligách majú štyroch zástupcov – František Poletín (5.), David Vermiřovský (7.), Sebastian Charvát (9.) a Martin Psohlavec (17.).

To je spolu 11 českých brankárov umiestnených v rebríčkoch.

Reálny odhad v náš neprospech

Zo Slovákov sa v rebríčkoch NHL Central Scouting objavil jeden brankár, traja obrancovia a desať útočníkov. Tu však treba dodať, že z toho štyria hráči boli na pozíciách v podstate bez šance na draft – mimo TOP100 európskych korčuliarov.

Na pozíciách s veľmi vysokou šancou na draft boli Adam Goljer a Tomáš Chrenko, slušné vyhliadky má tiež Adam Nemec, ostatní budú potrebovať silný zvyšok sezóny.

Podľa pozícií hráčov v jednotlivých rebríčkoch to v tejto chvíli vyzerá, že pri reálnom odhade na základe skúsenosti z minulých rokov by draftom mohlo prejsť 5 až 7 českých brankárov, zatiaľ čo len 3 až 5 slovenských hokejistov.

Tým pádom môže nastať situácia, že najbližším draftom prejde viac českých brankárov ako slovenských hokejistov.

NHL draft 2026 je na programe koncom júna v Buffale a dovtedy sa môže ešte veľa zmeniť, ale zatiaľ to pre českých brankárov vyzerá mimoriadne optimisticky. 

NHL

Michal Oršulák mal nemalý podiel na českom striebre na MSJ 2026. Podľa NHL Central Scouting patrí k najlepším brankárom pre najbližší draft.
Michal Oršulák mal nemalý podiel na českom striebre na MSJ 2026. Podľa NHL Central Scouting patrí k najlepším brankárom pre najbližší draft.
Bude viac českých brankárov ako slovenských hráčov aj na NHL drafte?
Peter Vretenička|dnes 07:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Bude viac českých brankárov ako slovenských hráčov aj na NHL drafte?