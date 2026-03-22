Poprad sa vrátil do série po veľkom obrate. Žilina premárnila sľubný náskok

Tipsport liga - 3. zápas štvrťfinále
HK Poprad - Vlci Žilina 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Góly: 32. Lefebvre (Sproul, Cracknell), 37. Cracknell (Nauš, Calof), 43. Cracknell (Lefebvre, Bjalončík), 54. Török (Hillebrand) - 1. Ranford (Chicoine), 5. Miller (Ranford, Galamboš), 23. Dej (Walega).
Rozhodcovia: Stano, Hronský - Durmis, Jedlička, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše McLeod (Pop.) a Vašaš (Žil.) obaja 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 4067
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, McLeod, Nemčík, Renner - Calof, Cracknell, Bjalončík - Vandas, Kundrik, Výhonský - Török, Hillebrand, Nauš - Šotek, Suchý, Majdan
Žilina: LaCouvee - Gachulinec, Holenda, Korenčík, Chicoine, Kotvan, Miller, Vajko - Kolenič, Korczak, Ranford - Tkáč, Walega, Dej - Vašaš, Galamboš, Koyš - Juščák, Baláž, Beták - A. Bartovič
/stav série: 1:2/
Hokejisti Popradu zvíťazili v treťom zápase štvrťfinále play-off nad Žilinou 4:3. Stav série znížili na 1:2.
V zápase prehrávali už 0:3, no napokon predviedli dokonalý obrat, ktorý v 54. minúte zavŕšil útočník Tomáš Török. Štvrtý duel je na programe v pondelok od 17.30 h opäť na ľade Popradu.
Žilinčania mali ideálny vstup do zápasu, keď sa nepokrytý Ranford dostal k puku pred bránkoviskom a v 51. sekunde otvoril skóre.
Od 5. minúty bolo už 0:2 po tom, čo obranca Miller zužitkoval prihrávku pred bránku. Popradčania mohli ešte v prvej tretine znížiť počas dvoch presiloviek, no defenzívu hostí neprekonali.
V 23. minúte pridal Dej tretí gól Žiliny, keď zakončil prečíslenie dvoch na jedného - 0:3. „Kamzíkov“ vrátil do zápasu obranca Lefebvre, ktorý v 32. minúte zakončil ofenzívnu akciu domácich.
V 35. minúte Kolenič z úniku nepridal štvrtý gól hostí a onedlho Cracknell znížil na 2:3. Ten istý hráč v 43. minúte tečoval strelu Lefebvrea - 3:3.
Domáci diváci boli eufórii a v 54. minúte ich rozjasal Török, ktorý prestrelil brankára LaCouveea strelou z ľavého krídla - 4:3.
Hostia sa pokúsili vyrovnať v hre bez brankára, ale domáci už neinkasovali.
