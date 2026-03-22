ONLINE: HK Poprad - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 3. zápas)

Hokejisti HK Poprad a Vlci Žilina dnes hrajú 3. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Po úvodných zápasoch je stav série 0:2.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - Vlci Žilina dnes LIVE (hokej, štvrťfinále play-off, 3. zápas, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
22.03.2026 o 17:30
3. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z 3. zápasu štvrťfinálovej série play off Tipsport ligy medzi HK Poprad a Vlci Žilina.
Prvý zápas série bol veľmi vyrovnaným, kde oba tímy držali v hre brankári. Nerozhodné skóre trvalo až do tretej tretiny, kedy všal Žilina rozhodla o svojom víťazstve 3:0
Druhý zápas síce v úvode patril Popradu, no Žilina otočila nepriaznivé skóre a duel vyhrala 4:1. V sérii tak už vedie 2:0 na zápasy a tento tretí zápas v Poprade bude mimoriadne kľúčový.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.