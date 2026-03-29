Majdan po postupe Popradu: Išli sme jeden za druhého. Mal som zimomriavky, hovoril Belányi

Po nevydarenom úvode sezóny, v ktorej sa Poprad dlho potácal na spodku tabuľky, sa jeho fanúšikovia najprv tešili z priameho postupu do štvrťfinále, v ktorom im Popradčania ponúkli dokonalý obrat série.
Veď pred týždňom v nedeľu prehrával so Žilinou 0:2 na zápasy, v treťom zápase ešte v jeho polovici 0:3, aby si hráči napokon po víťazstve 3:1 v šiestom zápase série vychutnávali ovácie vypredaných tribún.
„Ja som mal jednu takú situáciu, keď ma jeden so Žilinčanov chytil za stavu 0:3 pod krky a pýtal sa ma, že kam idem na dovolenku. Ja som mu povedal: Kamarát, ešte aby si nešiel na dovolenku skôr. Potom som aj chlapcom povedal, že nás už posielajú na dovolenku.
Myslím si, že tam sa to zlomilo a ukázala sa tá sila toho tímu. Fakt sme išli jeden za druhého a nedarovali sme tej Žiline nič a nakoniec idú na dovolenku oni, za čo sme radi,“ prezradil jeden moment zo zlomového tretieho zápasu série skúsený útočník Juraj Majdan.
Gól do šatne a skvelá obrana
Necelých prvých dvadsať minút šiesteho zápasu to vyzeralo tak, že Žilinčania nechcú koniec série pripustiť.
Ale keď 12 sekúnd pred koncom prvej tretiny vyšla domácim rýchla akcia z gólovou koncovkou Martina Bodáka, zápas sa opäť preklopil na stranu Popradu.
Ten v polovici zápasu pridal aj druhý gól, keď sa presadil Andrew Calof.
Hoci Matúš Holenda vykresal ešte v druhej tretine svojim gólom pre Žilinu iskierku nádeje, Popradčania si už víťazstvo výborným defenzívnym výkonom postrážili a v power play dal Aurel Nauš do prázdnej bránky definitívnu bodku za štvrťfinále.
„Bolo to krásne,“ opisoval emócie, ktoré vypukli na štadióne autor dôležitého prvého gólu do šatne.
„Žilina začala dobre, búšili do nás, ale Belo tam vychytal krásne zákroky. Potom sme dali gól a trochu sa to preklopilo na našu stranu. Hrali sme ako tím, aj keď možno na konci mala trochu viac z hry Žilina.
Ale Belo nás tam strašne dobre podržal, aj chlapci sa obetovali, hádzali sa do striel myslím si, že sme si to potom zaslúžili našou obetavosťou,“ vyzdvihol Bodák defenzívu na čele s výborným Filipom Belányim v bránke.
Prišiel, pochytal a štyrikrát zvíťazil
Práve brankár Filip Belányi bol jedným z najviac fanúšikmi oslavovaných hráčov. V bránke po dvoch prehrách v Žiline nahradil Američana Tylera Parksa a výrazným spôsobom prispel k štyrom víťazstvám v rade.
Aj v rozhodujúcom šiestom zápase čelil kanonáde hostí, ktorým vychytal 41 striel na bránku.
„Bolo to krásne, neopísateľné. Až som mal zimomriavky na tele, takže fakt super, super,“ opísal svoje pocity pri treťom góle Popradu do prázdnej bránky a nasledujúce ovácie tribún, ktorým ponúkol aj vlastnú pozápasovú šou.
Ako hrdina sa však necíti.
„Dosiahli sme to všetci spoločne,“ zdôraznil a potvrdil, že sériu rozhodol obrat z 0:3 v treťom zápase.
„Boli tam už rôzne myšlienky v tom zápase, ale ja do toho idem naplno za každého stavu až do konca. A som rád, že sme to vtedy všetci spoločne otočili a napokon všetko zvládli až k dnešnému koncu. Za seba som rád, že som sa trénerom odvďačil za dôveru,“ dodal Belányi.
Jeho výkon v poslednom zápase vyzdvihol aj tréner Mike Pellegrims.
„Rozhodujúcim faktorom, najmä v prvej tretine, bol náš brankár. Predviedol neuveriteľné zákroky. Bolo to 16:8 na strely, ale ich strely boli vysokej kvality a on nás udržal v hre. Je to súčasť hokeja, ale v prvej tretine bol zďaleka naším najlepším hráčom.
Potom sme o tom hovorili, urobili sme pár drobných úprav a bol to veľký boj. Najmä na konci bolo vidieť, ako chlapci bojovali jeden za druhého, blokovali strely. Veľký rešpekt, odviedli naozaj dobrú prácu,“ pochválil svojich zverencov popradský tréner.
Sami sme sa porazili, tvrdí Mucha
Žilinčania po vynikajúcej nováčikovskej sezóne a treťom mieste boli po štvrťfinálovom vypadnutí s Popradom sklamaní. Pred sériou boli miernym favoritom, ale ako priznal aj kapitán Rastislav Dej, chlieb sa nelámal v šiestom, ale v už spomínanom treťom zápase.
„Dnes sme sa tam tlačili. Chceli sme tú sériu vrátiť do Žiliny pred našich skvelých fanúšikov. Bohužiaľ sa nám nepodarilo. Dobre sme tú sériu začali. Potom sme viedli tu v Poprade v treťom zápase 3:0 a po prehre sme úplne vypadli sme z tempa.
Poprad začal byť lepší v takých detailoch, ktoré v play-off rozhodujú. V tom momente si to takto pokašleme. Je to pre nás ponaučenie do budúcna,“ povedal Dej.
Podľa Miroslava Muchu si nikto v žilinskej šatni takýto koniec sezóny nepredstavoval. „Verili sme ešte v dlhú sezónu a myslím, že všetci sme teraz takí zaskočení. Nikomu z nás ešte veľmi nedopína, že je po sezóne. Máme skvelých fanúšikov, ktorí nás hnali doma aj vonku v každom zápase a oni si zaslúžili viac. Je to naša vina.
Sami sme sa porazili a musíme sa z toho ponaučiť a zapamätať si, ako sa teraz cítime a verím, že aj to nás v budúcej sezóne nakopne, najmä v play-off,“ opísal pocity po vypadnutí Mucha.
Bartovič: Nerozhodol len tretí zápas
Tréner Žiliny Milan Bartovič videl príčiny vypadnutia vo viacerých momentoch, nielen v nešťastnom treťom zápase.
„Poprad má výborné mužstvo. Tu si ani za stavu 3:0 asi nikto nemôže povedať, že už vyhral zápas. V tom je play-off krásne, že prináša otočky, prináša výbornú atmosféru.
V štvrtom zápase sme mali jedenásť vylúčení, čo nám tiež nepridalo, v piatom sme za stavu 1:1 nevyužili päťminútovú presilovku, dnes sme boli lepší celý zápas, ale zradila nás efektivita a aj presilovky, v ktorých sme sa trápili aj predtým. Ale ako som povedal, stál proti nám výborný super a treba mu pogratulovať k postupu,“ hodnotil sériu Bartovič.
Priznal, že po minuloročnom bronze je koniec vo štvrťfinále sklamaním.
„Ja som to už spomínal minulý rok. Medaila nebude prichádzať každý rok, treba si ju zaslúžiť. Tá liga je vyrovnaná a je tu veľa tímov, ktoré ju chcú. Samozrejme, že sme ju chceli získať aj my,“ dodal.
Chcú viac ako semifinále
Popradu sa podarilo dostať medzi štvoricu najlepších po dlhých piatich rokoch, v ktorých dokonca pred dvoma rokmi dokázal zvíťaziť v základnej časti.
„Nevedel som, že sa v Poprade až tak dlho čakalo na semifinále. Je to dobré aj pre tých ľudí, lebo konečne aj oni prišli v posledných zápasoch na štadión, vytvorili super atmosféru a verím, že to bude ešte gradovať.
Som rád, že sme sa tam po piatich rokoch dostali a verím, že máme čo ponúknuť aj v tom semifinále a pôjdeme ešte ďalej,“ verí Juraj Majdan, ktorý si v predchádzajúcich sezónach zahral dvakrát v semifinále a raz aj finále so Spišskou Novou Vsou.
Meno súpera v boji o finále ešte Popradčania nepoznajú, keďže v sériách Nitry s Michalovcami a Košíc s Banskou Bystricou ešte víťaz známy nie je.
„Nie je si čo vyberať. Všetky tímy sú vyrovnané. Musíme stále hrať tú našu hru bez ohľadu nato, aký súper tam bude. Každý chce ísť do finále. Vykopali sme sa z tých posledných priečok a preto sme dreli a makali na sebe, lebo sa chceme dostať čo najvyššie, až do finále.
Máme teraz dobré emócie v kabíne. Sme ako jedna rodina, čiže je to super takto sa podporovať a hrať jeden za druhého,“ dodal Bodák.
