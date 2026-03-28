Poprad dokonal skvelý obrat v sérii. Po domácom víťazstve si zahrá v semifinále

Tipsport liga - 6. zápas štvrťfinále
Poprad - Žilina 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 20. Bodák (Majdan, Cracknell), 30. Calof (Majdan, Lefebvre), 59. Nauš (Calof, Nemčík) - 35. Holenda (Dej, Baláž)
Rozhodcovia: Hronský, Stano - Jedlička, D. Konc ml.
Vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 4233
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Bodák, McLeod, Malina, Renner - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Výhonský, Stanček - Török, Hillebrand, Nauš - Vandas, Majdan
Žilina: LaCouvee - Gachulinec, Holenda, Korenčík, Chicoine, Pobežal, Miller, Vajko - Koyš, Korczak, Ranford - A. Bartovič, Walega, Dej - Vašaš, Galamboš, Beták - Kolenič, Baláž, Mucha - Juščák
/konečný stav série: 4:2, Poprad postúpil do semifinále/
Hokejisti HK Poprad sa stali druhými semifinalistami play off Tipsport ligy. V sobotňajšom stretnutí zvíťazili nad Žilinou 3:1 a vo štvrťfinálovej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.
Poprad prehrával po dvoch zápasoch v Žiline 0:2, no následne vyhral štyri zápasy za sebou.
Medzi štvoricu najlepších tímov sa dostali prvýkrát od roku 2021. Žilinčania nenadviazali na semifinálovú účasť z minulej sezóny a proti Popradu nezúročili lepšie postavenie v tabuľke po základnej časti (4.-5.).
„Kamzíci“ začali sériu proti Žiline prehrami 0:3 a 1:4, následne však zvíťazili v štyroch zápasoch v sérii - 4:3, 2:1 pp, 4:1 a 2:1.
Pred Popradom si postup do semifinále zabezpečili hráči Slovana Bratislava, ktorí zdolali Liptovský Mikuláš 4:0 na zápasy.
Hráči Žiliny nastúpili s cieľom odvrátiť koniec sezóny a v prvej tretine si vytvorili viacero sľubných príležitostí.
V ofenzíve mali navrch, no Belányiho v nej neprekonali. Naopak, obranca Bodák 13 sekúnd pred prvou prestávkou otvoril skóre po prihrávke Majdana spoza bránky - 1:0.
V 30. minúte bolo už 2:0 po tom, čo sa Majdan dostal za obranu hostí, efektnou zadovkou našiel Calofa, ktorý prekonal LaCouveea.
Domáci držali dvojgólový náskok do 35. minúte, v ktorej Belányi nedosiahol na pokus Holendu od modrej čiary - 2:1.
Duel sa aj naďalej hral vo vysokom nasadení, no tímy si dávali pozor na defenzívu. Hráči Popradu dokázali v tretej tretine ubrániť tesný náskok a počas hry hostí bez brankára Nauš uzavrel na konečných 3:1.
