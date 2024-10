Extraliga sa rozrastá o hráčov so skúsenosťami v NHL. Jedného uchmatol aj tím z východu

"Rozhodol som sa podpísať v Poprade, pretože som to vyhodnotil pre mňa ako dobrú príležitosť prísť pomôcť tímu a byť rozdielovým hráčom.

POPRAD. Vedenie HK Poprad podpísalo zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny Tipos extraligy s kanadským hokejistom Benom Thomasom.

Overil som si, že Poprad patrí k tým lepším miestam na pôsobenie na Slovensku. Pokúsim sa vydať zo seba to najlepšie, aby sme spolu s tímom dokázali vyhrať čo najviac duelov a postúpiť do play off", povedal Thomas pre klubový web "kamzíkov".