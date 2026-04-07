Poprad po prvých dvoch semifinále s Nitrou varuje: Hokejová komunita nesmie čakať na tragédiu

Semifinálová séria play-off medzi hráčmi HK Poprad a HK Nitra je o skvelom hokeji, ale aj tvrdých zákrokoch, ktoré zrejme aj prekračujú hranice únosnosti.
Víťazstvo Nitry 3:2 v druhom zápase na domácom ľade a vyrovnanie série na 1:1 sa zrodilo aj napriek dvom faulom Marka Stachu a Ondreja Molnára, ktoré rozhodcovia "ocenili" trestami na 5 minút plus do konca zápasu.
Molnár dostal aj dodatočný trest v podobe stopky na najbližší zápas série v Poprade. Senát profesionálneho hokeja usúdil, že mladý útočník Nitry bezohľadne ohrozil protihráča tak, že ho napadol zozadu - prikorčuľoval z opačnej strany a protihráč nebol schopný sa proti takémuto zásahu brániť.
"Zároveň bol tento zásah smerovaný na zadnú časť tela," napísal web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Vedenie tímu HK Poprad aj v tejto súvislosti poskytlo médiám vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že sa stiera hranica medzi tvrdou hrou a nebezpečným hazardovaním so zdravím.
Podľa "kamzíkov" čoraz častejšie sme svedkami momentov, ktoré do moderného hokeja nepatria. A čo je horšie, zostávajú bez adekvátnej odozvy.
Sme často svedkami prehliadania momentov
"Najväčším strašiakom súčasnosti sú zákerné fauly, najmä zákroky vedené na oblasť hlavy a krku. Kým medzinárodné štandardy IIHF jasne deklarujú nulovú toleranciu voči takýmto zákrokom, v praxi sme často svedkami prehliadania týchto momentov priamo na ľade.
Hráč, ktorý vedie útok na hlavu súpera, riskuje nielen jeho kariéru, ale aj dlhodobú kvalitu života," napísali Popradčania na svojom klubovom webe.
HK Poprad tvrdí, že pre stabilitu súťaže a bezpečnosť hráčov je kľúčový rovnaký meter pre všetkých. Ak sa podobné zákroky trestajú diametrálne odlišne, podkopáva to autoritu riadiacich orgánov a frustruje samotných aktérov.
Hokejová komunita nesmie čakať na tragédiu
"Štandardy medzinárodného hokeja nie sú len odporúčania - sú to pravidlá napísané skúsenosťami z minulých zranení.
Ich ignorovanie alebo selektívne uplatňovanie je hazard, ktorý sa skôr či neskôr vypomstí. Hokejová komunita nesmie čakať na tragédiu, aby začala konať," tvrdia v Poprade.
V tejto súvislosti navrhujú zmeny v súvislosti s rozhodcami, volajú po ich profesionalizácii. "Treba vyriešiť ich status tak, aby sa výkonu svojej funkcie mohli venovať na profesionálnej úrovni a boli pravidelne preškoľovaní podľa najaktuálnejších trendov.
Voláme po konzistentnosti v rozhodovaní, kde meno hráča alebo dôležitosť zápasu nehrá rolu. Ochrana zdravia hráčov musí byť nadradená snahe púšťať hru za každú cenu," navrhujú Podtatranci.
