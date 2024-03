ONLINE: HK Poprad - HK Nitra dnes (štvrťfinále, Tipos extraliga, LIVE)

V prvom dueli série boli úspešnejší Popradčania, Nitru doma zdolali výsledkom 3:1. Väčšinu stretnutia dominovali a prezentovali sa ofenzívne aktívnou hrou, no úpadok prišiel v záverečnej tretine. Hostia mali až do samého konca nádej na vyrovnanie, vzal im ju až presný zásah do prázdnej bránky. Prvý zápas ukázal kvalitu oboch mužstiev.