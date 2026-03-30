Štvrťfinálovú drámu rozhodol jediný gól. Sparta bude bojovať v semifinále

Filip Chlapík oslavuje gól. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|30. mar 2026 o 20:22
Jediný gól strelil Filip Chlapík.

Česká extraliga - 7. zápas štvrťfinále

Škoda Plzeň - Sparta Praha 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 21. Chlapík

/konečný stav série: 3:4, postúpila Sparta/

Hokejisti Sparty Praha postúpili do semifinále českej extraligy. V rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinálovej série zvíťazili na ľade Škody Plzeň 1:0.

Fanúšikovia v Plzni čakali na prvý zásah do začiatku druhej tretiny. Z jediného gólu, ktorý rozhodol nielen o výsledku stretnutia, ale aj celej série, sa napokon tešil hosťujúci útočník Filip Chlapík v presilovej hre.

Sparta tak oslavovala postup napriek tomu, že v sérii prehrávala na zápasy 1:3.

Pražania doplnili v semifinále Pardubice a Třinec, o štvrtom postupujúcom rozhodne utorkový siedmy zápas Liberec - Karlovy Vary.

Česká hokejová extraliga

