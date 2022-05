V New Yorku hrali takmer do polnoci, Colorado predviedlo kanonádu

NEW YORK. Víťaz základnej časti z Floridy nezvládol otvárací zápas playoff. Panthers podľahli Washingtonu Capitals 2:4.

Najprv duel vyrovnal Kuznecov v 49. minúte a o vedenie Caps sa postaral T.J. Oshie. Konečný výsledok spečatil do prázdnej brány Eller.

Do tretej tretiny Panthers vstupovali s vedením 2:1, ale obrat prišiel v rámci troch minút.

"Myslím, že sa naučíme cennú lekciu a do budúcna sa s vedením v tretej tretine pokúsime robiť veci inak," komentoval prehru obranca Cats Aaron Ekblad.

"Prvý zápas je veľmi dôležitý, pretože nám to dodáva dobrý pocit," hovoril brankár Washingtonu Vítek Vaneček. "Chlapcom to dnes išlo, defenzíva bola nepriepustná a ofenzíva veľmi dobrá. Dúfam, že to bude rovnaké aj v nasledujúcom zápase."

Martin Feherváry nastupoval v prvom obrannom páre Washingtonu s Johnom Carlsonom. Odohral 18 minút a 12 sekúnd a zaujal najmä šiestimi hitmi. Nebolo to najviac zo všetkých hráčov. Anthony Mantha predviedol tvrdý úder až desaťkrát v zápase.

Feherváry bol počas zápasu vylúčený za držanie, ale Florida jeho faul nepotrestala.