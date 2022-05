V NHL chytil brankár viac len raz. Rus nevyhral aj napriek 79 zákrokom

NEW YORK. Prvý zápas play off série medzi tímami New Yorku Ranger a Pittsburgh Penguins skončil až po 106 minútach hry. Celkovo trval viac ako štyri a pol hodiny.

V bráne domáceho výberu stál Igor Šesťorkin, no hostia mali značnú streleckú prevahu. Na Rusa vystrelili 47-krát už počas riadnej hracej doby. Hlavne v druhej tretine, keď ho ohrozili 25-krát, vstrelili tri góly.

Ďalšia nádielka prišla v predĺžení. Tam Šesťorkin čelil 36 strelám a kapituloval pri poslednej z nich. Bol to teč krajana Malkina, ktorý ukončil dlhý duel.