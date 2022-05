Nepomohol ani Crosby. Rangers vyradili Pittsburgh v predĺžení

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers postúpili po výhre 4:3 po predĺžení v siedmom zápase série prvého kola proti Pittsburghu Penguins do druhého kola play off NHL.

Vyhrali prvú sériu v play off od sezóny 2016/17. Prehrávali už 1:3 na zápasy, no tromi víťazstvami za sebou zvrátili nepriaznivý stav.

Cestu za postupom začal dláždiť v ôsmej minúte Kreider. Na konci prvej časti hry mu odpovedal Heinen.

V druhej tretine sa čakalo do 31. minúty, keď poslal "tučniakov" po prvý raz do vedenia Guentzel. Už o minútu mu ale odpovedal Miller. Posledný gól Penguins strelil v 38. minúte Rodrigues.