Veľké zmeny v play-off NHL. Tímy budú musieť dodržiavať platový strop

NEW YORK. Vedenie Národnej hokejovej ligy (NHL) a Hráčska asociácia (NHLPA) sa dohodli na postupnej implementácie zmien, ktoré sú súčasť kolektívnej zmluve.
Jednou z najzásadnejších je zavedenie nového systému platového stropu pre play off už v nastávajúcej sezóne 2025/2026.
Dohoda o platovom strope v play off je upravená tak, aby neexistovala možnosť obísť ho.
Kluby už nebudú môcť ponechať hráčov na listine zranených až do play off a potom ich z nej stiahnuť, ako tomu bolo v minulosti.
Novinkou v kolektívnej zmluve je aj upustenie od tzv. dress codu a hráči budú môcť na zápasy chodiť v ľubovoľnom oblečení.