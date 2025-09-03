Veľké zmeny v play-off NHL. Tímy budú musieť dodržiavať platový strop

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
3. sep 2025 o 17:50
Kluby už nebudú môcť ponechať hráčov na listine zranených až do play off a potom ich z nej stiahnuť.

NEW YORK. Vedenie Národnej hokejovej ligy (NHL) a Hráčska asociácia (NHLPA) sa dohodli na postupnej implementácie zmien, ktoré sú súčasť kolektívnej zmluve.

Jednou z najzásadnejších je zavedenie nového systému platového stropu pre play off už v nastávajúcej sezóne 2025/2026.

Dohoda o platovom strope v play off je upravená tak, aby neexistovala možnosť obísť ho.

Kluby už nebudú môcť ponechať hráčov na listine zranených až do play off a potom ich z nej stiahnuť, ako tomu bolo v minulosti.

Novinkou v kolektívnej zmluve je aj upustenie od tzv. dress codu a hráči budú môcť na zápasy chodiť v ľubovoľnom oblečení.

