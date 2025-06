Šancu dostane nové meno. Pittsburgh povedie tréner, ktorý bol doposiaľ len asistent

PITTSBURGH. Dan Muse je nový tréner hokejistov Pittsburghu Penguins. V NHL doteraz pôsobil iba v úlohe asistenta v kluboch New York Rangers (2023-25) a Nashville Predators (2017-20).

Vo funkcii nahradil Mikea Sullivana, pod vedením ktorého získal tím dvakrát Stanley Cup, no v troch uplynulých sezónach sa nedostal do play off.

Štyridsaťdvaročný Muse pomohol klubom na svojich predchádzajúcich pôsobiskách k trom divíznym titulom (Nashville v roku 2018 a 2019 a Rangers v roku 2024) a dvom ziskom Prezidentskej trofeje. S USA získal v roku 2023 ako hlavný kouč titul na MS hráčov do 18 rokov.