Hviezdny Dubois chce hrať za Montreal. Povedal to jeho agent

Jeho agent Pat Brisson poodhalil, že jeho kroky by mohli neskôr smerovať do Montrealu. "Montreal je mesto, kde by si rád zahral. To je všetko, čo k tomu nateraz môžem povedať," vyjadril sa pre TVA Sports.

Dubois, ktorý je rodákom z Quebecu, sa dokonca mal zúčastniť na poslednom drafte, pretože veril, že počas výberu mladíkov skompletizujú výmenu a on sa bude môcť stretnúť s manažmentom svojho nového klubu.

Jeho meno sa s Habs nespája po prvý raz. Už v roku 2016 ho vraj boli ochotní na drafte získať trejdom, ktorým by do Vancouveru poslali obrancu P. K. Subbana, ak by sa Dubois prepadol na piatu priečku, ktorá patrila Canucks. To sa napokon nestalo.

Dvadsaťštyriročný forvard odohral v minulej sezóne 81 duelov, strelil 28 gólov a pridal 32 asistencií.