Zomrel štvornásobný víťaz Stanleyho pohára. Bol prvým trénerom Islanders

Vo veku 92 rokov zomrel štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Phil Goyette. Informoval o tom klub Montreal Canadiens, s ktorým bývalý kanadský útočník ovládol NHL v rokoch 1957 až 1960.
Goyette v základnej časti zámorskej súťaže odohral 940 zápasov s bilanciou 207 gólov a 467 prihrávok. V 94 stretnutiach play off bývalý hráč Buffala, St. Louis a New York Rangers pridal 17 gólov a 29 asistencií.
Po ukončení hráčskej kariéry Goyette pôsobil v NHL krátko aj ako tréner. V ročníku 1972/1973 bol prvým koučom New York Islanders po ich vstupe do súťaže. Pri tíme vydržal do polovice sezóny a potom už nikdy netrénoval.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: