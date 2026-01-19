Zomrel štvornásobný víťaz Stanleyho pohára. Bol prvým trénerom Islanders

Zľava hráči New York Rangers Rod Gilbert, Harry Howell a Phil Goyette držia trofeje.
Zľava hráči New York Rangers Rod Gilbert, Harry Howell a Phil Goyette držia trofeje. (Autor: TASR/AP)
Bývalý kanadský útočník ovládol NHL v rokoch 1957 až 1960.

Vo veku 92 rokov zomrel štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Phil Goyette. Informoval o tom klub Montreal Canadiens, s ktorým bývalý kanadský útočník ovládol NHL v rokoch 1957 až 1960.

Goyette v základnej časti zámorskej súťaže odohral 940 zápasov s bilanciou 207 gólov a 467 prihrávok. V 94 stretnutiach play off bývalý hráč Buffala, St. Louis a New York Rangers pridal 17 gólov a 29 asistencií.

Po ukončení hráčskej kariéry Goyette pôsobil v NHL krátko aj ako tréner. V ročníku 1972/1973 bol prvým koučom New York Islanders po ich vstupe do súťaže. Pri tíme vydržal do polovice sezóny a potom už nikdy netrénoval.

dnes 09:08
