Disciplinárka udeľovala tresty. Stopku dostal aj kľúčový útočník Košíc

BRATISLAVA. Senát pre profesionálny hokej Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) udelil po nedeľňajšom 51. kole Tipos extraligy dva tresty. Dištanc na jeden zápas dostal útočník Šimon Petráš z Košíc.

Rovnako jeden duel neodohrá ani center Marek Vankúš z Liptovského Mikuláša, ktorý dostal aj pokutu 100 eur. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

Petráš sa previnil proti pravidlám v stretnutí na ľade Nitry (2:3 pp). Dvadsaťosemročný slovenský krídelník v čase 6:27 minúty napadol do oblasti hlavy a krku domáceho obranca Marka Stachu a dostal trest na 5 minút plus do konca zápasu. Lídrovi tabuľky by tak mal chýbať v utorkovej dohrávke 45. kola proti Banskej Bystrici.