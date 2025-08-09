Futbalová legenda Petr Čech s ďalším počinom. V tíme s hviezdami NHL pustil len jeden gól

ZÜRICH. Bývalý futbalový brankár Petr Čech dosiahol ďalší milník vo svojej hokejovej kariére, keď spolu s hviezdami NHL v exhibičnom zápase porazil víťaza švajčiarskej ligy Zürich10:3.
Niekdajšia hviedza Chelsea inkasovala jediný gól, pretože v polovici zápasu ju vystriedal brankár Vegas Golden Knights Akira Schmid.
Za jeho výkon ho pochválil aj domáci Kevin Fiala, ktorý zápas zorganizoval.
„Hrať po boku najlepších hráčov NHL bol pre mňa veľký zážitok, užíval som si, že môžem byť súčasťou takého stretnutia,“ povedal Čech podľa sport.cz.
„Niektoré zákroky sa mi podarili, pár striel ma len trafilo a veľkou výhodou bolo mať pred sebou tak kvalitných obrancov. Myslím, že mnohí boli prekvapení, ako som si s tým poradil,“ dodal.
V piatkovej exhibícii sa postavil na ľad spolu s hráčmi pôsobiacimi v NHL, ako sú Nico Hischier, Timo Meier, Lucas Raymond, Moritz Seider či Tim Stützle.
Fiala sa rozhodol venovať výťažok zo zápasu detskej nemocnici v St. Gallene a mládežníckym hokejistom vo svojich bývalých kluboch, uvádza portál sport.cz.
Čech sa začal venovať hokeju po konci svojej futbalovej kariéry. Predvlani chytal aj v britskej lige.