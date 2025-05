Slovenských mladíkov povedie nový tréner. Koučom dvadsiatky sa stal asistent Országha

„Myslím, že už to môžem oznámiť, aj keď neviem, či to už potvrdil výkonný výbor. Ale Peťo Frühauf bude jednak ďalej pôsobiť aj pri reprezentácii ako asistent, ale dostane novú úlohu a to ako tréner našej reprezentácie do 20 rokov,“ uviedol Šatan.